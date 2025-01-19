小牛「表情超享受」浸浴照網上瘋傳　員工揭真相：救了牠一命

在冷冷的天裡泡個熱水澡再舒服不過了。日本一名在農場工作的網友，曬出小牛正在泡熱水澡的超享受表情，讓不少網友秒懂這種全身暖呼呼的感受。不過原PO表示這不只是單純的泡澡，其實還意外救了小牛一命。



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牧場員工「もみのき」幾乎每天都會在X（@mominoki_farm）分享和牛群的照片，早前他上傳了一張小牛的入浴照吸引數十萬網友觀看。一隻泡在流理台的小牛露出超級滿意的表情，把前肢伸到外面頭上還頂了一條毛巾，超懂得享受泡澡的模樣意外引起網友討論。

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不過原PO表示小牛泡澡其實不是單純為了享受，而是因為入冬之後氣溫驟降，剛出生的小牛沾滿羊水會很快失溫，於是採用泡澡的方式拯救體溫過低的小牛。原本體力相當虛弱的小牛泡了熱水澡之後，很快地就像重生一樣滿血復活。

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