聖誕節罕見車禍 汶萊巨鱷闖高速公路被撞死 現場畫面惹網民熱議
撰文：中天新聞網
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世界各地正沉浸在聖誕節的歡愉氣氛，汶萊都東（Tutong）的Jalan Penanjong高速公路25日卻發生鱷魚遭車撞死事件，一頭大鱷魚倒臥在其中1條車道，驚人畫面迅速在網路引發討論。
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據外媒《The Star》報導，事件發生於25日清晨，一隻大鱷魚不知從何處來到高速公路，1輛迷你SUV轎車突然撞上鱷魚，導致鱷魚死亡，巨大的鱷魚屍體橫躺在路上，佔用了雙線道其中1條道路。
網傳現場照片和影片顯示，車禍發生後，幾位熱心民眾上前幫忙疏導車流，以免意外發生。這宗不尋常的車禍在社群平台引起網友熱烈討論，許多人都沒想到鱷魚竟然會出現在公路上，也有人擔心公路車流量大，萬一日後有更多野生動物在公路徘徊，可能會造成其他事故。
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