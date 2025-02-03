觀音借庫2025｜蛇年開放廟宇/祭品/步驟+9大禁忌｜附代客借庫詳情

每年農曆正月廿六日是「觀音開庫」的日子，今年的觀音借庫將於西曆2025年2月23日凌晨開始。市民除了可以親身到廟宇借庫外，有部份廟宇亦提供預約代客借庫服務。借庫時又有甚麼宜忌呢？



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觀音借庫｜意思

據東華三院網站的資料所指，「觀音借庫」意指觀音菩薩開金庫，借錢於民。起源於明末清初時，廣東民眾於當日舉辦「生菜會」，取生菜與「生財」同音，剛好正月廿六日為白衣觀音誕，民眾同時祈求觀音庇佑財運亨通，生意興隆。至今每年「觀音借庫」仍吸引大批善信前往廟宇，祈求福運、健康、人緣等等。

觀音借庫｜2025開放廟宇

2025年的觀音借庫日期是2月23日，市民於2月22日（星期六）晚上11時起便可以開始前往各大廟宇前排隊參與儀式（廟宇開放時間有異，詳情可參考華人廟宇委員會網頁）。按華人廟宇委員會網頁，舉行觀音借庫活動的廟宇包括大坑蓮花宮、香港仔天后古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、筲箕灣天后古廟、 筲箕灣譚公廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、紅磡觀音廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟以及茶果嶺天后廟共12間廟宇。而東華三院轄下廟宇則有上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮及油麻地社壇，4間廟宇開放給公眾參與借庫。

當中部分亦提供預約代客借庫。而善信向觀音借庫後需於年內「還庫」酬謝神恩，儀式一般在農曆12月舉行。而觀音借庫和還庫儀式，必須連續進行至少3年。

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觀音借庫｜2025年代客借庫廟宇詳情

2025年華人廟宇委員會有5間廟宇提供代客借庫服務，大家可以透過電話或Whatsapp登記預約。

【1】紅磡觀音廟

登記預約截止日期：即日起至2025年2月23日止

領取預留借庫物品日期：2月24日至3月中旬（2月28日除外），上午9時至下午4時

借庫物品：每份$60（領取借庫物品時付款）

【2】深水埗天后廟

登記預約截止日期：於2025年2月20號前到廟付款

領取預留借庫物品日期：2月24日起

借庫物品：每份$50（含碗筷、庫銀、茶葉、花影）

部分廟宇提供預約代客借庫服務（華人廟宇委員會圖片）

【3】茶果嶺天后宮

登記預約截止日期：即日起至2025年2月22日 下午3時

領取預留借庫物品日期：2月25日起

借庫物品：每份$60（含借庫利是、花旗及平安符)

【4】深水埗三太子及北帝廟

登記預約截止日期：即日起至2025年2月22日

領取預留借庫物品日期：2月23日至4月23日

借庫物品：每位$140（含師傅稟神、寶燭、碗、筷子、抽觀音寶庫）

【5】土瓜灣天后古廟

登記預約截止日期：即日起至2025年2月22日

領取預留借庫物品日期：於自己方便時到廟領取

借庫物品：每份$228（含代抽庫、求福求運、連寳燭、福包及花影 ）

觀音借庫｜東華三院網上「觀音開庫」

東華三院「觀音開庫」廟宇開放時段（東華三院網頁截圖）

東華三院網上「觀音開庫」服務採取全自助網上模式：

登記預約方法：即日起至2025年2月22日正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站，免費登記成為會員，並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

借庫過程：登記後於2025年2月22日晚上11時起於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果。

領取借庫物品：可選擇於2025年2月28日至3月28日期間於開放時間內親自到所選廟宇憑確認電郵領取福物，或選擇以平郵方式寄送（因應福物涉及宗教物品或食品，受不同地區的海關因素影響，福物寄送只限香港本地）。如選擇郵寄，福物將會由2025年2月28日起按登記先後次序寄出。

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觀音借庫｜所需物品

水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶

觀音借庫｜步驟

【1】於觀音衣寶上寫上當日日期、名字、生日及地址

【2】燃點蠟燭，再上九支香，每次三支

【3】奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品

【4】心中誠心默念：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願。」

【5】添香油後火化觀音衣紙，或交給廟祝

【6】到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵

【7】翌年還庫時，將利是或紅咭紙一同與紙寶還給觀音、有借有還

觀音借庫｜9大宜忌

【1】 借庫前後一天，應茹素，忌殺生

【2】出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，及更換乾淨的衣服

【3】借庫時忌衣着光鮮，不可以戴帽，以示尊敬

【4】祭品宜以素菜、生果為佳，數量並無規定，但忌以酒肉作供品

【5】 參拜時忌有嬉戲之意或不敬，應保持誠心

【6】借庫時不應只顧個人利益，願望以向善為佳

【7】祈願不可存貪心之意，忌要求過多，亦不可祈求違法之事

【8】抽中的開庫利是銀碼最好別告訴他人，以免影響靈驗效果

【9】利是應隨身帶備，保平安吉利。若是為公司或家庭求的利是，則應放在神檯供奉