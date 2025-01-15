KK園區｜遊泰國如何免被賣豬仔？小紅書熱議教穿一物可減低風險

最近王星事件被詐騙到緬甸KK園區震驚全中國，不少中國旅客取消原先到泰國旅遊的行程，就連本地歌手陳奕迅亦取消原先在泰國舉辦的演唱會，雖然旅客人心惶惶，但仍有旅客繼續前往泰國旅遊，最近就有位網民教一招在泰國「明哲保身」，避免在當地被「賣豬仔」，更稱「走在路上沒有人會打你的注意」。



小紅書截圖

近日就有位網民在社交平台小紅書以「你們實在非要去泰國的話，建議穿一件這個」，據網民建議大家如果近期堅持到泰國旅遊，可以穿一件在泰國等東南亞地區的外賣制服「Grab外套」，更推薦大家帶個面罩，「走在路上沒有人會打你的注意，甚至騎摩托車交警也不查駕照」，在最後亦提醒網民如非必要不要前往泰國，如果去的話亦可以上網買一件保護自己。

帖文一出口隨即引來極多網民留言討論，亦有類似的帖文表示「去泰國不怕被挾持了」，但就有網民認為既然要穿成這樣，還倒不如別去，「哪有兩三個外賣員一起走，還不時停下來拍的，其中兩個還突然抱在一起打啵兒，還是別去了吧」、「現在還在說泰國好去的，都是在園區敲鍵盤的」、「事實上會去的還是會去，不去的永遠也不會去」，也有部份網民認為樓主的方法可靠，「融入當地人群最安全」、「剛剛拿下了，謝謝博主」、「搞一件進商場也可以穿，畢竟他們的冷氣像不要錢一樣」、「人怎麼能這麼聰明」、「停警察邊上也沒被查」。

內地演員王星近日被詐騙到泰國賣豬仔

Grab官網截圖

Grab Taxi來自馬來西亞，與Uber合併後為泰國最大型的叫車平台，使用範圍包括曼谷、清邁、芭堤雅、馬來西亞、布吉島、清邁等地區。此外，亦推出外賣平台Grab food，涵蓋東南亞許多地區，與grab taxi合併為一個app，該款外套目前在官網報價為28新加坡元（港幣約$159），並顯示有存貨，可以下單。