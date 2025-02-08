情人節｜4款裙子搭配出迷人桃花穿搭　男友約會、好友聚餐都適合

過完年後即將迎來就是令人超期待的情人節，在這天不論跟另一半或閨蜜、家人吃飯，相約一起約會感受一下過節儀式感，都可以有藉口好好打扮一番。



而在重要節日裡，注重造型的大家，絕對不能錯過能提升加分好感亮點的風格，尤其平常喜歡穿裙裝的話，本篇分享一定要收藏，當想營造魅力兼具的女孩印象時，不妨嘗試透過裙子打造理想氣息，以不同裙款設計與版型，瞬間製造多變穿衣焦點，想知道有哪些必備的裙款嗎？一起跟著日本女生，從以下推薦4款裙子混搭，讓情人節展現桃花滿點的迷人LOOK。

跟著日本女生，情人節以4款裙子打造提升加分好感度穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

情人節魅力滿分4款裙子穿搭方案（01製圖）

+ 13

LOOK 1. 迷你短裙

近期日本女生超愛穿的「迷你短裙」，成為街頭能見度相當高的單品，不僅能露出腿部線條，利用襪子或靴子混搭，還能帶來顯瘦纖細度，以每年皆可穿的大學TEE加乘，立即製造好感提升的大學生風格。

LOOK 2. 黑色直筒長裙

平時比較喜歡俐落感造型的話，不妨嘗試選搭黑色直筒長裙，俐落筆直剪裁，能快速修飾臀部與大腿肉肉，上衣融入毛毛、蕾絲拼接背心，並內搭一件圓領或高領長袖上衣，輕鬆點亮層次注目的視覺印象。

LOOK 3. 蛋糕裙

衣櫃裡一定都有的蛋糕裙款，層層拼接的設計，使走路時擁有浪漫飄逸的氛圍，上衣選搭針織開襟衫，傳達優雅兼具的女孩感受，再搭配微捲長髮、隨性拎個手拿包，便能呈現魅力加分的情人節穿搭。

同場加映：2025冬季日本最流行時尚單品係「這個」？教你4種穿搭顯瘦秘笈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

LOOK 4. 蕾絲裹裙

經常關注日本流行動態的大家，是不是早已關注到日本各大品牌都在推「蕾絲裹裙」，運用透膚、蕾絲、亮片為元素，可以隨意綁在腰間加強造型，讓細節增加搶眼亮點，不論加上牛仔褲、寬褲混搭都很合適。

情人節選擇裙子營造魅力風格

以上推薦4款日本女生最愛的裙子款式，大家也筆記其中穿搭秘訣嗎？接下來一起約閨蜜、家人、另一半約會吃飯，在情人節當天，展現令人著迷的日系焦點。

同場加映：日本時尚女星本田翼4穿搭技巧 上短下長調整比例 打造女神氛圍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】