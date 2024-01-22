讓人付$$$用前度命名曱甴　美國動物園趁情人節發證書賣禮品發財

距離西洋情人節還有將近一個月，美國紐約市的布朗克斯動物園（Bronx Zoo）已經宣布推出第13屆情人節活動「為蟑螂命名」（Name a Roach），只要付15美元（約港幣117元），就能用人的姓名，替一隻馬達加斯加蟑螂命名，甚至可以加價把禮盒寄送到府，卻經常被惡搞成「舊情人復仇計劃」。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）等外媒報道，在「為蟑螂命名」活動中，捐款者能夠獲得一張數碼證書，確認他們選擇的蟑螂，以及蟑螂獲得的新名字。也可以選擇加碼升級方案，以獲得兩雙彩色蟑螂襪子、一隻蟑螂絨毛娃娃，甚至把這些紀念品全都寄到情人家裏。

即睇這個「為蟑螂命名」活動詳情：（按圖了解）

布朗克斯動物園在官網活動頁面寫道，「為蟑螂命名是我們的情人節傳統。玫瑰和朱古力來來去去，但蟑螂是永恆的，就像我們的愛一樣。」不過，雖然活動宗旨充滿愛意，卻被許多人惡搞，故意使用撕破臉的舊情人的名字，替蟑螂命名，反而讓這項活動爆紅至今。

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