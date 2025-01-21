2025第一首洗腦神曲「沒關係叮叮叮叮」 大熱ERROR、Karina都跟跳

繼去年《晚安大小姐》、《A.P.T》全球大熱，2025年第一首洗腦神曲+舞蹈終於爆出！近日各大社交平台Tiktok、IG、Threads都被一首「Gwenchana Ding ding ding ding～」的神曲瘋狂洗版，更有不少韓星如韓國女團aespa成員Karina、韓國男團TWS、香港「宇宙天團」ERROR成員保錡和肥仔等都跟跳，不過原來這首魔性洗腦歌的起源不是韓國，而是來自印尼和越南！



IG@aespa_official

「Gwenchana Ding ding ding ding～」首歌好易上口，因為來來去去都係得這兩句，而「Gwenchana(音can差拿)」的韓文意思是指「沒關係」。首歌除了易上口也很容易跳，只用伸一下手，身體和手部再隨著節拍左右扭動共５下即成，可說就算不諳跳舞都零難度，以致神曲可以在社交平台上瘋傳，只要搜尋相關字眼「괜찮아」、「Gwenchana」、「肯恰那」，都可以找到不少網民的模仿片段。

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不少人起初也以為這首歌來自韓國，但其實這首歌的最初起源於印尼的遊戲系YouTube及直播頻道「Aldean Tegar Gemilang」網紅DEANKT的迷因。DEANKT曾在直播時因為玩遊戲爆氣「I’m ok, i’m fine. Gwen cha na ding ding ding ding ding..（我很好。我很好。沒關係。叮叮叮叮叮。）」去安慰自己，沒想到這樣就一炮而紅。

及後去年11月越南節目《Rap Việt 2024》中，曾在韓國謀生的饒舌歌手7dnight（Ngô Tuấn Đạt）更利用這個韓國流行語「沒關係」，創作出輕鬆詼諧的Rap歌〈沒關係〉，自此逐漸就在社交平台爆紅。大家又有沒有興趣跟跳呢?