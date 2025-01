70萬TikTok難民轉戰小紅書！中美網民互問功課、求改中文名勁爆笑

美國針對社交平台Tiktok的「不賣就禁」命令即將於19日生效,禁令令超過70萬自稱「TikTok難民」的用戶從14日開始瘋狂轉戰小紅書,短短兩日小紅書便成為美國IOS免費app下載榜的榜首。雖然小紅書現時並沒有翻譯功能,但這些「難民」都無阻內地網民們互動,有些還十分懂得「善用」平台,向網民互相問功課,獨特的互動和交友技巧令網民爆笑連連。



(Reuters)

根據Statista2023年的報告指出,於美國TikTok約有1.13億的用戶,佔美國約41%的人口之多,即差不多半個美國的人都在使用TikTok。然而禁令即將生效,令一眾TikTok用戶都紛紛尋找替代品,而小紅書便是他們主要轉戰的「戰場」,他們紛紛於自稱是「TikTok Refugee」(TikTok難民)來到小紅書認識新朋友,而小紅書現今已有超過21萬篇有關#tiktokrefugee的「筆記」。

然而最令人觸目的一定非美國網民與內地網民的「獨特」互動模式莫屬,小紅書一夜之間變成美國與中國網民的文化交流教室,有不少美國網民都出PO表示,希望能夠學習中文向網民們求教學,有人甚至願意以「1美元/小時」來聘請中文老師,網民對此表示「我1美元2小時」,「學中文免費」。有些網民更讓內地網民們幫他們改一個中文名字,而內地網民們亦十分踴躍出手為網民們提名,例如李明德、柳如、大聖等等的名字。

其中有一個美國網民分享自己想要一個有鄉村感的名字,有網民為他改了一個名為「翠花」的名字,他感到十分喜歡,並詢問一眾網友們「你喜歡嗎?」,令網民們爆笑表示「確實很鄉村,但翠花是女生名字」,而他也笑表示「Really???」,但他表示自己決定堅信給他改名字朋友,並將會一直使用「翠花」作為他的中文網名。

圖自小紅書

除了中文教室和提名之外,最令人感到爆笑的是,竟然有內地和美國的網民互相問功課,小紅書瞬間變成英文和數學補習班,有美國網民表示「I know Chinese people are great at math」,認為中國人都比較擅長數學,因而想其他網民幫幫他,相對有內地網民則反向他們請教英文功課,表示「help me」,「American please」,雙方網民甚至直接將整份功課Po出,讓其直接幫忙解答。有外國網民更在小紅書PO軍人look,相當匪夷所思。

對於能夠轉戰到小紅書,有不少美國網民對此都感到十分興奮,一位擁有超過13萬粉絲的美國KOL更專門以普通話拍攝影片向小紅書表達感謝之情,直指非常感謝小紅書能夠讓他們使用該平台,還有小紅書的創始人毛文超和所有用戶們「為TikTok難民創造了一個安全的空間」,讓網友們都表示「有心了有心了」,「喜歡友好的美國人,愛你們」。