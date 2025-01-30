塞車尿急點算？6大生活奇招實測　按1穴位緩便意、一招徒手開罐頭

香港這個彈丸之地人多、車多、路窄，每日上下班的繁忙時間，多條主要幹道都必定塞爆。尤其是屯門公路，一遇上塞車，乘客的膀胱就要受苦。日本節目《月曜から夜更かし》介紹了6招生活小秘技，當中包括如何紓緩尿意，住大西北的朋友一定要學。



（節目截圖）

《月曜から夜更かし》介紹6招絕少人知道的生活小秘技，並透過街訪方式隨機找路人作實測，驗證這些招數是否有效，結果路人都對測試結果大感神奇。這些招數大多都是靠一個動作或者一件隨手可得的小工具，就可以解決生活上常遇到的煩惱。當中包括一招紓緩尿急的小技巧，受訪的男人原本急著要去洗手間，結果做完一個簡單動作後就直接忍尿回家去了。這個動作超簡單，在巴士上都可以做到，大家快學起來！

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【1】沒有卷尺的時候如何量度一米距離？

受訪伯伯說，將兩隻手伸直，兩手距離差不多就是一米了。另一位伯伯則認為，公園的欄杆就差不多一米了。記者問，如果有想量度的物件要怎樣用欄杆量度，他說︰「拿過來公園量吧！」

答案是用一份報紙。打開報紙，對角的距離剛好是一米。

【2】漂亮地揭報紙的秘技

我們看報紙時，常常無法順利地揭頁，兩頁中間那條「骨」會皺皺的。受訪老伯要快速揭頁，結果失敗。另一位伯伯表示，把報紙全部打開放在地上看不就一目瞭然嗎？結果字太小了，完全看不到。

答案是，將報紙摺成4份1。再剪掉整份報紙中心點那個角。在中心點開一個洞。這樣揭報紙時就不會「岩岩巉巉」。讓路人阿姨試過，果然有效。

【3】沒有罐頭刀，可以怎樣開罐頭？

受訪女生提議用火。燒一下罐頭邊緣，結果罐頭外殼變燙了。另一個受訪老伯認為，用手捶打罐頭就可以強行打開它。結果罐頭凹下去了，手也紅了，罐頭仍然沒有打開。

答案是，將罐頭放在地上，來回磨擦地面一分鐘。罐頭邊緣就會被磨平。然後就順利打開了。

【4】準確判斷褲頭的方法

我們有時買褲，遇到沒有試身室的地方，如果判斷褲子是否合身呢？路人阿姨說︰「用肩闊來量度？」另一位婆婆說，她是用小腿尺寸來量度的，褲頭剛好包圍小腿一圈的話就是合身。

正確答案是，用褲頭圍著自己頸部，因為頸的粗度與褲的腰圍尺寸的一半。這樣就可以選擇一條最適合自己穿的褲子。

【5】如何清理踩到的香口膠

受訪伯伯嘗試用鞋拍打地面，結果失敗。再接再厲，他又提出將鞋放在有熱力的地方就可以融解香口膠，結果他嘗試用腋下的體溫融化香口膠。結果只是將香口膠黏到衣服上。

正確答案是，放一包有包裝的紙巾在地上。再踩著紙巾行走10米左右。然後黏在鞋底的香口膠就會轉而黏到紙巾包裝上。然而用包裝紙巾會比較好。是因為當鞋子踩下去時，軟軟的紙巾能作為緩沖，有助塑膠包裝變形嵌入鞋底的坑紋，讓香水膠轉而黏到包裝上。

【6】最後是絕招 — 忍尿秘技

節目組在公廁前邀請了一位將要入去如廁的男人受訪。記者問他知道有甚麼方法可以紓緩尿意，而男人第一句說的話是︰「我好急，可以讓我去廁所嗎？」為了快速做完訪問，他便應記者要求回答問題，他說按著下腹應該可以忍耐久一點吧。

記者又問，還有另外的方法可以試嗎？男人便嘗試跳起下，他解釋這樣可能會讓體內的水份往上移動去其他器官，這樣就不會急了吧。結果是更急了。

正確答案是，根據越南的民間療法，用手指的第二關節按下巴中間穴位就可以提高膀胱機能，抑壓住尿意。男子試了一下，覺得好像沒那麼急。