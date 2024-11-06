眉毛點解有條毛特別長？醫生揭眉毛突變長4大原因 跟一類食物有關

大家有發現嗎？年紀越大的老人家，他們的眉毛也會越來越長，於是有流傳眉毛越長、壽命越長的說法。有研究就邀請了超過1000位長壽老人做實驗，然而當中僅有11位老人眉毛長！到底是什麼原因導致老人家的眉毛長呢？



眉毛濃密有原因！（Instagram圖片：bling2sakura）

1. 新陳代謝影響

當新陳代謝快，眉毛就會持續地生長和脫落，由於年輕人的新陳代謝較快，所以眉毛的長度會受到限制。而老年人的新陳代謝速度開始減慢，眉毛漸漸會停止更新，所以會慢慢變長。

2. 荷爾蒙影響

荷爾蒙會刺激男性體內雄性激素，影響毛髮生長的速度。年輕男子體內的雄性激素高，所以毛髮的生長代謝的速度就會變得更快，所以年輕人眉毛通常比較短。

眉毛長短跟年紀有咩關係?（VCG）

3. 飲食影響

食物是人們攝取營養的主要來源，所以飲食也會影響眉毛的生長速度，當中高蛋白食物和高糖分食物也會帶來嚴重影響。

高蛋白食物：長期攝取高蛋白質，例如魚、蛋、豆製品等，會使毛囊生長速度加快，眉毛會越來越黑、越來越粗，同時也會越來越長。

高糖分食物：油炸、高糖分、高鹽分食品都影響身體健康，導致眉毛生長異常。

4. 遺傳因素影響

遺傳因素還會影響的眉毛的長度和厚度。如果父母的眉毛很粗和濃，通常子女都會遺傳到相似的特徵。

總括而言，眉毛長度與長壽沒有直接關係，科學證據只顯示眉毛長度跟代謝、荷爾蒙、飲食、遺傳有關。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean facebook授權轉載