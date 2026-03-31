鼻毛｜4類人鼻毛最易突出來！醫生揭鼻毛過長成因：或是健康警號!

人生難免會出現一些不同的尷尬時刻，在朋友面前放屁、牙縫卡住食物殘渣，甚至鼻毛長到凸出來。但其實除了出醜之外，都反映了一個人的身體狀況。提醒身邊的家人朋友，如果鼻毛過長就要注意！



《大內密探零零發》劇照

台灣重症醫療醫師黃軒在其Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發帖分享鼻毛「跑」出來的原因。他指鼻毛過長除了影響外貌美觀，嚴重的話有可能已經患上鼻炎及有關的疾病，出現健康問題。

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年齡增長

鼻毛會隨著人的年紀增長，體內雄激素上升，從而刺激生長。一般而言，男性雄激素較女性多，故而男性的鼻毛通常都會比女性的長。

基因遺傳

基因對於人體的發育是十分關鍵，鼻毛生長的數量和速度都息息相關。假如家族普遍鼻毛較長，那麼自身都極大機會鼻毛會生長得較長，甚至會凸出來。

《唐伯虎點秋香》劇照

生活習慣

一些不良的生活習慣都會影響鼻毛的生長速度和數量，例如：吸煙、經常熬夜、長期接觸污染的空氣等都會令鼻毛更容易長到凸出來。

健康疾病

除了一些不可控制的因素影響鼻毛的生長，更有可能是已經患上一些疾病的警號，例如：鼻炎、鼻竇炎等。

除了影響外表觀感，令人減低印象分之外，更會引起不適，例如：堵塞鼻孔、刺激鼻孔，輕則影響呼吸暢順，重則可能會引起鼻炎的疾病。所以千萬别輕視鼻毛過長的問題，只要不是過度拔毛，在不傷害鼻毛本身的保護性底下，都可以利用鼻毛刀或修剪器等定時修剪鼻毛。

《齊天大聖東遊記》劇照

黃軒醫師就提供了幾種措施予這4類人去處理過長的鼻毛。

1.剪短鼻毛：可以使用鼻毛修剪器或鼻毛剪刀，將過長的鼻毛修剪到適當的長度。但都要注意不要剪太短，以免刺激到鼻腔。

2.拔掉過長的鼻毛：可以用手或工具將鼻毛拔掉。但這個動作可能會導致鼻毛倒生，引起疼痛和感染。

3.使用鼻毛夾：可以使用鼻毛夾，將過長的鼻毛拔掉。但要注意不要刻意拔太深處的鼻毛，以免鼻腔受損傷。

如果需要處理凸出來的鼻毛，專業的鼻毛修剪器是一個不錯的選擇。但需要在剪鼻毛前確保進行手部和工具的消毒，以免鼻腔細菌感染。另外，鼻毛雖然影響美觀，但是鼻毛本身對身體有非常重要的作用，因此也不應輕易拔除或過度修剪。如果鼻毛凸出來的情況嚴重，甚至出現任何不適症狀，如鼻塞、流鼻涕等，就要及時求醫。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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