大S遺體傳急速火化　揭外國人遺體日本火化程序　法例設嚴格時限?

台灣知名女星大S（徐熙媛）日前赴日本旅行期間，患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。有傳家屬決定在日本完成火化程序，再將骨灰帶回台灣。消息引起網民熱議，對日本火化程序產生疑惑。



（IG：@djkoo）

大S和家人於新春期間到日本旅遊，不幸於當地染上流感併發肺炎猝逝，消息震驚中港台三地網民。而大S遺體傳會於日本火化，稍後會由家屬將骨灰帶回台灣安葬，因而引起網民熱議日本的火化程序。

（大S Facebook）

據指日本的火化率達到99%以上，是全球最高。在一般情況下，若死者家屬進行守夜和葬禮，遺體大約在3日內便會進行火化。日本法律上並沒有明例指定遺體火化限期，但「墓地、埋葬等有關法律」中則指明禁止遺體在死後24小時內火化。據說這是以前醫學還沒有那麼發達時，為避免誤判，「遺體」在運送期間「復活」的情況而訂立的規定。

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不過這項法例也有例外。日本「傳染病預防及傳染病患者醫療相關法律」中指，「被第一類、第二類、第三類傳染病病原體或新型流感等污染或疑似污染的屍體，必須火化。經過充分消毒並得到都道府縣知事的許可後，可以進行埋葬。」，並且「在24小時內可以火化或土葬」。若政府認為有必要，為防止傳染病發生或蔓延，亦可以限制或禁止移動相關屍體。

（大S微博圖片）

據日本殯儀公司「小さなお葬式」的資料所指，若外國人在日本過世，家屬需向當地市役所申請「火化許可證」、「死亡申報受理證明書」、「死亡申報內容證明書」，才可進行火化，將骨灰帶回母國，這個做法比較常見。而若要將死者的遺體運回國而不進行埋葬，屍體必須經過防腐處理，並取得非傳染性證明書等文件。也需要與相關領事館及航空公司洽談，推算總費用約為100萬至150萬日圓（約5萬至7.5萬港元）。當中包含航空運輸費、棺材費、前往機場的交通費和手續費，並屍體的防腐費。