瀬戸環奈被封最強新人　J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

日本AV界不時都會有重量級新人出道，而最近討論度最高的必定是年僅21歲的瀨戶環奈。她去年先身為寫真女優出道，瞬間成為話題，不久後再宣布下海成為女優。但這樣的她竟然自爆在出道前都沒有看過AV？！



瀨戶環奈（X：@kanna_seto0510）

出身神奈川縣，年僅21歲的AV女優瀨戶環奈，於2024年10月作為寫真女優出道，在《週刊ポスト》中登場，同時推出電子寫真集。身高170公分、擁有傲人J級的她，被譽為「史上最高美BODY」，還擅長各種運動，迅速吸引大批粉絲關注。結果當寫真女優只有短短3個月，便光速轉身拍AV，同時推出第一本實體寫真集，而AV達人一劍浣春秋更直指她可以「統治」AV界達10年。

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【1】基本資料

瀨戶環奈

生日：2004年5月10日

身材：170cm/ J罩杯

出道日期：2025年1月28日

【2】3個月由學生變女優

出道之前的瀨戶其實只是一名普通學生，在快餐店打工。因為一直有朋友鼓勵她去當寫真女優，她便決定嘗試一下，在2024年10月正式出道。由於身高和身材都十分優秀，她被譽為「史上最高美BODY」，迅速吸引大批粉絲。短短兩個月後，便接連宣布推出寫真集同時下海成為AV女優。

（X：@kanna_seto0510）

【3】為何極速轉型

事實上，短時間內從寫真女優轉型為AV女優的個案較少見。早前她接受「FANZA」的訪問時，瀨戶自爆原因:「泳衣與裸體之間，其實只差一塊布。既然有這樣的需求，我就決定試試看」。

【4】出道前未睇過AV？！

瀨戶在訪問中亦自爆，她在出道前從來沒有看過AV作品，對業界認識微乎其微，甚至「只知道三上悠亞這個名字」。而說到自己的初體驗時，瀨戶表示是中一至中二之間的暑假，更是由她主動邀請男友。

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【5】出道作大破紀錄

瀨戶環奈的出道作不但包辦2024年12月和2025年1月FANZA實體作品銷售排行榜第一和第二位，更令她登上月間AV女優榜第一位。最厲害的是這部出道作不足兩個星期，便打破了FANZA開設以來按讚數量最多的紀錄。而寫真集《emerald》尚未正式發售，也因預購反應熱烈決定加印。

她在寫真界及AV界快速崛起，引起部分網民質疑，指她的成功只是廣告行銷做得好的結果。不過，也有不少網民認為她有可能成為下一個業界代表，甚至將她與三上悠亞和河北彩伽比較，對她未來的作品和活動十分期待。