MissAV公布2026年7月排行榜出爐　冠亞季全換人!老將篠田優入三甲

撰文：爆檸哥
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MISSAV 2026年7月排名榜公布！跟6月比較，７月份Top 20榜單出現了相當顯著的變動。6月的冠亞季均守不住寶座，冠軍北岡果林未能衛冕微幅下滑，亞軍逢澤みゆ與季軍瀨戶環奈在7月雙雙遭遇滑鐵盧，分別暴跌至第12名與第11名。6月排第5名的美園和花，7月更重挫至第18名的危險邊緣，以往高鋸頭三名，上個月已排至第9名的彌生美月，7月更跌出20強！

Top 20: 北野未奈 (IG@kitano_mina_)

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2026年7月最受歡迎女優TOP 11-20

Top 20: 北野未奈 (IG@kitano_mina_)

Top 19: 天馬ゆい

Top 18: 美園和花

Top 17: 皆月光

Top 16: 倉本すみれ (IG@kuramotosumire)

Top 15: AIKA (IG@aika_honmono)

Top 14: 波多野結衣

Top 13: 沙月惠奈

Top 12: 逢澤みゆ

Top 11: 瀨戶環奈

Top 19: 天馬ゆい (網上圖片)
top 18 美園和花 （IG@misono_waka）
top 17 皆月光 （IG@hikaru_minazuki）
Top 16: 倉本すみれ (IG@kuramotosumire)
Top 15: AIKA (IG@aika_honmono)
top 14波多野結衣 (IG@yui_hatano)
Top 13: 沙月惠奈 (IG@Satsuki Ena)
top 12逢澤みゆ (IG@miyumiyu_ai)
Top 11: 瀨戶環奈 (IG@setokanna_)

2026年7月最受歡迎女優TOP 6-10

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Top 10: 森日向子

Top 9: 木下日葵

Top 8: 神宮寺奈緒

Top 7: 七澤米亞

Top 6: 乙愛麗絲

Top 10 森日向子(IG@hinako_mori_)
Top 9: 木下日葵 (IG@himari_kinoshita)
Top 8: 神宮寺奈緒 (IG@jinguji_nao)
Top 7: 七澤米亞
Top 6: 乙愛麗絲

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2026年7月最受歡迎女優TOP 1-5

Top 5: 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

Top 4: 河北彩花

Top 3: 篠田優

Top 2: 北岡果林

Top 1: 松本一香

Top 5: 森澤佳奈 (飯岡佳奈子) (第5名) (IG@morisawa_kana)
Top 4: 河北彩花
Top 3: 篠田優 (IG@yushinoda0721)
Top 2: 北岡果林 (ig@karin_kitaoka_0)
Top 1: 松本一香

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