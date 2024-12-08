29歲童顏女星名字惹遐想　147CM高超嬌小、性感寫真一位置有粒癦

日本女星上田操因名字太特別，一出道就讓華人觀眾印象深刻！近年來上田操逐漸蛻變為性感輕熟女，香豔誘人S身材曲線和大膽撩人的風格，讓大批粉絲們都被暈爆了！



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快速認識日本性感女神上田操

日本女星上田操有著令人印象深刻的名字，她在2018年因交友APP廣告建立起知名度，當時短髮童顏、身高147厘米的嬌小身型，被視為可愛的代名詞，如今轉眼間上田操已是29歲的輕熟女，長髮披肩的模樣嫵媚婉約，斜槓演員、聲優和網紅都闖出不俗成績，寫真集更是部部賣座，榮登性感女神之列。

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《Mutchi》寫真加大辣

目前深耕於戲劇表現的女星上田操，今年9月再度發行寫真集《Mutchi》，自信展露微醺迷人的輕熟女韻味，近期還在IG分享寫真當中的黑色蕾絲內衣造型，上田操大膽地展開撩人雙腿，讓三角地帶全部呈現於鏡頭之前，辣到噴火的模樣，再度帶動寫真買氣！

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特殊芳名打響名號

上田操光是名字就足以引人遐想，搭配性感惹火的寫真更是讓網友們瘋喊：

「操嘎兵兵乒乒」

「那還要下田嗎」

「野戰愛好者」

「長的真的很甜，初戀臉」

「眼神很魅，那裡甜了」

「跟我到田裡訓練」

「下田操不行嗎？」

「唇邊有痣的看起來都好色」…



掀起熱烈討論。

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