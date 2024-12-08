第一眼睇到大手定小手？爆紅心測揭穿你的真實心聲 揀呢個最完美
撰文：ETtoday
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你是否傾聽過內在的聲音？從而洞悉自己現階段的心境，其實成長過程中，每個人都是慢慢學會和自己相處，有時候內在性格連自己也摸不透，不妨參考以下心理測驗，通過第一眼看到的東西，找到屬於自己的答案。
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Q:第一眼看這張圖，看到了什麼？
A：一隻大手
B：許多小手
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A：一隻大手
你就像是看到一隻大手覆蓋小手，代表你現階段自我保護意識非常強，任何人在與你剛認識的時候，都無法解讀你的內心，你也不會告訴對方太多隱私，一直處於防護狀態。而且你往往可以獨立行事，把一切都做得相當完美，不需要他人幫助和插手，堅強到了極點。
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B：許多小手
你的內心處於比較雜亂的狀態，像是伸出手需要援助一般，很多時候外界的聲音過度影響你，導致你無法做出真正正確的決策，其實你也是很直來直往的人，該怎麼樣就怎麼樣的態度，有時候在人際關係上反而不是那麼圓融，但要記得簡簡單單才是最適合你的。
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