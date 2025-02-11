內地新興「陪購師」陪客尖沙咀掃名牌 3小時收$6000被嘲交智商稅

近年內地興起一種名為「陪購師」的新興職業，專門陪客人購物Shopping ，並提供專業的穿搭建議，幫客人提升形象及節省時間。有自稱是「形象設計師」的內地博主更在小紅書上分享來港當「陪購師」，引發網民熱議。



小紅書截圖

該名自稱是「形象設計師」的網民在小紅書不時分享「陪購師」的工作經歷。在她最近上載的影片中，她表示客人是一名90後留學律師，因為明年要回國參加工作面試，但因時裝觸覺差平日也不會特別打扮，所以找她陪購。

該博主在片段中表示，她陪客人一起到香港尖沙咀海港城行街買衫，陪購服務的時間為3小時，收費高達6,000元，最後成功為客人搭配7套名牌服飾，包括上衣、外套、牛仔褲、長裙、手袋、錶等，品牌涵蓋LV、CHANEL、DIOR、Celine、Miu Miu、Max Mara等奢侈品牌。若客人按照配搭圖上的單品購買，估計總花費超過十萬港元。

+ 4

翻查這名小紅書用戶的自我介紹資料，她聲稱是美國Acic高級形像管理師，從事相關行業8年，包括形象學習及考證、色彩診斷、陪購、沙龍等。據該博主介紹，「陪購師」並非單純陪同購物，而是一項專業的形象設計服務，旨在幫助客人更有效率地選購適合自己的商品，提升購物體驗。具體服務內容包括四大範疇：

醫管局請殮房助理月薪可達24K 中五學歷零經驗！主要做文書工作

1. 形象診斷：陪購師會對客人進行色彩、風格、身型等方面的測試，分析其個人風格及適合的顏色。

2. 購物規劃：根據客人的預算、需求和場合，制定購物清單並選擇合適的購物場所。

3. 現場指導：陪購師會陪同客人前往商場或品牌店，提供專業的選品建議，協助客人快速找到合適的商品。

4. 搭配建議：陪購師會根據客人的個人風格與需求，提供服裝搭配建議，確保所購商品能實現「一衣多搭」。

人瀕臨死亡會見「人生跑馬燈」？科學家首揭臨終前後腦電波活動

「陪購師」收入前景與入行要求

該博主透露，「陪購師」作為一種新興服務業，逐漸被更多人接受和認可。其收費按小時計算，每小時500至2000元人民幣不等，每星期接3至5個客人，每月收入可達6000元以上，有時甚至輕鬆過萬。至於入行要求，她表示陪購師需具備形象設計的專業知識，包括色彩診斷、風格分析等，並強調「理性購物」及「實現百搭」的重要性。

網民熱議：性價比與合法性成焦點

雖然客人對服務感到滿意，但網民對「陪購師」的收費及實際效益提出質疑。有網民直言這是「智商稅」，「就這樣……哪用浪費6000」、「太不值」、「這幾套衣服花十幾萬隨便買都好看」。此外，亦有網民質疑其合法性，指出「在香港這樣賺錢是不合法的，必須要有香港身份才可以這樣賺錢當stylist，這樣會被海關拉（拘捕）」。