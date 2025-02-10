人瀕臨死亡會見「人生跑馬燈」？科學家首揭臨終前後腦電波活動

每逢遇到突如其來，令大家感到生命受威脅的瞬間，很多人都會說彷彿「看到人生跑馬燈」，但人真的瀕臨死亡時是否真會如此呢？有外國研究首次捕捉到人類臨終前大腦的活動，發現原來人類心跳停止前大腦電波的確會有明顯的變化，即人類死前很可能真的會經歷「跑馬燈」，記憶迅速重現。



《與神同行》劇照

人類瀕死會見到人生跑馬燈？

根據《每日郵報》報道，路易維爾大學博士兼神經外科醫生Dr.Ajmal Zemmar曾於《Frontiers in Aging Neuroscience》中發布由其與團隊進行有關「瀕死人類大腦中神經元」的研究，當中案例提及到，他們曾有一名87歲的加拿大癲癇患者於治療時，接受腦電圖（EEG）監測時，突然出現心臟驟停，因而意外紀錄到其心跳停止死亡前後900秒的大腦活動。

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根據分析顯示，該名患者於死亡前後30秒內，腦裡面與記憶檢索相關的電波依然非常活躍，而負責處理高階認知功能區域的「伽嗎頻率」（gamma frequency)腦波亦激烈增加。對此Dr.Zemmar表示大腦透過產生參與記憶檢索的振盪，在死亡前都會回憶起人生中最重要的事件，這與以往曾面臨瀕死的患者所描述，死亡前會看到的「跑馬燈」的報告有所相同。

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《請不要在病房裡念佛》劇照

對此發現，科學家認為可能與大腦的生物機制有關，並對其有兩種解釋。第一種解釋認為，瀕臨死亡缺氧環境會令神經元異常放電，令「人生跑馬燈」浮現。而另一種解釋則是與大腦情緒記憶相關的「杏仁核」（amygdala）有關，其於面臨死亡威脅的時候會被啟動，並釋放大量過往記憶。Dr.Zemmar表示，雖然現在並沒法明確指出哪一個解釋才是「人生跑馬燈」的成因和機制，但事實證據顯示「人生跑馬燈」是存在的。

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人生跑馬燈可能與大腦生物機制有關。（《哈利波特之死神的聖物II》劇照）

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Dr.Zemmar還表示，這研究結果對真正的「死亡」定義有所挑戰，「到底真正的死亡時間是甚麼」，往後「是否應該紀錄腦電圖活動來看宣布死亡時間」，大腦還有活動的話還算是活著嗎，進而器官捐贈的時間亦會受影響。對此Dr.Zemmar指，這些問題都需要做更多的案例研究才可回答，但無可否認是對醫學決策的一大挑戰。