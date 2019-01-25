韓國Oppa NCT金廷祐大崩壞！網民：成隻水滴魚咁

韓國偶像團體常常一團就快十個人，每個人難免都要輪流當一下配角～不過你有看過這麼苦命的嗎？有網友在爆笑公社分享，一位帥氣韓星的街拍照被放大展出，但旁邊的團員竟然只露出了半張臉，更慘的是照片還被做成立體的，不但從正面看臉被切一半，從側面看更是大崩壞！網友一看全笑翻，直呼：「有考慮過他的感受嗎！」

照片中間的主角，是韓國男子團體NCT中的中國成員董思成，而被扭曲可憐人的則是同團隊友金廷祐。（Twitter）

韓國常有粉絲替偶像辦展覽，雖然這張照片是以董思成為主角，不過隊友被放到超邊緣還意外被裁切，也讓人替金廷佑打抱不平，做這張照片的人實在是太偏心啦～

「笑死我了😂 他是得罪誰」 「雖然可憐 但是太好笑了」 「怎麼變成我們的賴神（賴清德）了」 「哈哈哈哈哈，害我笑到停不下來」 「好像水滴魚…XD」

水滴魚（●【爆笑公社】●）

角度真的很重要……

另一位韓國人氣偶像金鐘國，一張充滿喜氣的拜年照片，也因為被放到箱子的角落而整個崩壞啦！

金鐘國一秒崩壞。（●【爆笑公社】●）

竟然連國父也……

也有人發現只要把一百元鈔票折個幾下，就可以讓國父看起來完全變了個人...不要這樣玩國父啦！

國父孫中山（●【爆笑公社】●）

這個故事告訴我們，千萬不要得罪設計或美編，否則他只要把你的照片放到邊邊角角...就能讓你形象全毀啊～～～（誤）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】