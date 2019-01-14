朴寶劍踩過界親自設計應援手燈　網民笑：在家看韓劇時用嗎？

應援手燈絕對是K-Pop粉絲的必備品之一，由BIGBANG的皇冠燈、EXO愛麗棒、BTS防彈少年團的阿米棒、TWICE波板糖手燈（Candy Bong）到BLACKPINK的氣槌手燈，不同的設計就像每團的象徵一樣。近日《男朋友》朴寶劍都加入手燈大戰，親自設計專屬的應援物，卻遭到網友質疑其用處。

早在K-Pop興起時，應援手燈已成為粉絲支持偶像的一個象徵，粉絲在韓星演唱會上揮動手燈的場面並不陌生。由於每個組合也有特別設計的應援手燈，所以在大型公演上，又能讓台上的偶像即時辨識出自己的粉絲團。其中Apink的貓熊燈、MAMAMOO的蘿蔔燈、Highlight的燈泡手燈和iKON的棒球燈等，單看獨特的外型就能分辨清楚。有部分粉絲更會替手燈加上乾花、貼紙和公仔頭套等製飾，成為獨一無二的應援手燈。

不少粉絲會為手燈加上裝飾，其中SEVENTEEN的應援手燈最為吸睛。（網上圖片）

一齊睇下各大男女韓團的獨特手燈！

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朴寶劍親自設計的手燈，非常符合他使人舒服的暖男形象。（網上圖片）

最近小鮮肉演員朴寶劍亦推出專屬手燈，官方更指手燈由本人親自設計。手燈以藍白色設計，透明頂部中有寶劍的英文簡寫「BG」的Logo和附有愛心的弓箭，非常符合他暖男的形象。不過由於應援手燈一向用於歌手偶像演唱會上，所以不少網民質疑朴寶劍推出手燈的意義，更有惡評留言嘲諷「難道在家看韓劇時揮動嗎？」。一班撐朴寶劍的粉絲就非常支持，反擊指在偶像的粉絲見面會上，亦能像在演唱會內一樣揮動手燈。朴寶劍3月16日即將在香港舉行見面會，未知手燈能否趕及誕生呢？

有人質疑朴寶劍推出手燈的意義，相信粉絲更加要支持偶像的用心。（網上圖片）