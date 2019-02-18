過年被親戚笑窮得吃免費便當　爸爸寫信向女兒道歉：對不起

不少大學生為了省錢吃泡麵果腹，可能是存錢出國留學，或是血拼購物到忘我，或是為了替父母分擔家計狀況，但不論是甚麼理由都會讓家人相當擔心。有網友在D-card上談到「叔叔是一個自以為是又勢利眼的人」，過年期間家境富裕的叔叔竟當眾揶揄她都吃活動剩下的便當和麵包，怒斥：「完全不是事實。」

叔：「妹妹妳不要太省啦！」 我：「我沒有啊，我該花的我都會花呀。」 叔：「是嗎？不是聽說妳都只吃麵包嗎？」 我：「沒有啊，你聽誰說我都吃麵包的？」 叔：「沒有嗎？妳不是都還會去參加活動，然後吃活動發的便當？」 我：「我沒有啊！我哪有參加什麼活動？」

讓她爸爸聽了相當自責，然而不管怎麼解釋，爸爸都認為是自己的過錯，竟還親手寫了一封信向她道歉。

網友父親提筆向女兒寫道歉信。（Dcard）

看完爸爸的親筆信，樓主淚崩自責，並解釋：「我真的沒有省到去拿免錢的便當…我父母很盡責得養育我，一個七八十塊的便當我負擔的起啊…」，她已經相當感謝爸爸為這個家庭所付出的一切了！她提到過去因為爺爺留下一筆上百萬元的債，爸爸一肩扛起來沒有讓叔叔和姑姑分擔，所以家裡的經濟一直不是特別好，但爸媽從來不曾讓她吃苦，樓主也相當懂事體諒，從來不會有太多奢侈要求。

故事有洋蔥！

「為什麼我臉上濕濕的？」 「看了好心疼，為甚麼就有這種人？」 「看到哭等之後你們家氣氛好了一點時再跟爸媽說一次叔叔亂講話好了。」 「原po很懂事，即使面對叔叔這樣，卻選擇不用難聽、傷人字眼回覆他。」

旁觀者覺得拳頭硬爆

「妳叔叔是個講話不負責任，看的我好氣！」 「超生氣超不捨，快去找爸爸認真談！」 「這叔叔有病吧，還病的不輕。」 「你叔叔有什麼毛病，負債你爸一個人扛下來，你叔叔根本得了便宜還賣乖。」 「白目親戚不用留面子，直接嘴回去！」

網友紛紛提出暖心建議

「我覺得妳應該要好好的坐下來跟爸爸講」 「請緊緊抱緊你爸爸」 「偷偷放錢在爸爸錢包」 「傳吃飯的照片，讓長輩安心」 「請爸爸一起理性分析消息來源，建議從叔叔的『聽說』切入」

活動的麵包&便當其實很好吃

「吃麵包和免費便當對我來說很家常便飯」 「活動的便當很好吃！不浪費也沒錯啊」 「我在全家工讀的時候一個月不愁吃穿也在吃即期麵包，對我來說麵包有時候還會當正餐」 「不是沒錢吃飯是我喜歡麵包啊」 「新生訓練有發餐盒我那幾天也都吃麵包~而且很好吃」

樓主相當感謝網友給她的鼓勵：

謝謝你們的同理心跟善良，讓我自己振作了！

她最後也表示已經寫好回信，希望爸爸能明白她的心意。家家有本難念的經，好壞各不相同，不懂得體諒就算了，還這樣造謠中傷真的很母湯（台語：不行）！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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