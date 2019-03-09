19、29、39歲慶祝生日隨時命都冇？台灣都市傳說背後有段故

台灣傳聞19歲唔可以慶祝生日，究竟點解？

剛剛黎到台灣讀大學嘅同學仔可能都會岩岩踏正「19歲生日」呢個關口，但有無遇過台灣朋友仔知道你19歲而唔同你過生日？又或者台灣朋友仔19歲死都唔比你同佢過生日？可能你會覺得「唉！係呢度都係識唔到朋友」，但原來係台灣人嘅立場黎睇，佢係為緊你好。

19歲生日唔可以慶祝原來有原因。（Gettyimages／視覺中國）

長輩流傳都市傳說

原來係台灣有個都市傳說，係一啲長輩流傳落黎嘅傳統，傳聞係話9係尾數最好不要過生日，因為果一年會經常出意外、會有血光之災，而且傷亡機率偏高。聽聞好多都會有車禍之類嘅劫。又有啲人話係19歲要跨20歲果一年會有一個劫難，只係有啲人大劫，有啲人小劫，過左之後就會比較平安10年，然後就到下一個29歲跨30歲嘅日子，所以通常台灣人都唔會係19歲、29歲……尾字有9嘅一年過自己生日。相反，尾數有0就比較吉利，因為代表上一年你平安渡過，所以要好好慶祝。

所以其實呢一啲都算係台灣一啲流傳落黎嘅習俗，所以都會有啲人會避29歲結婚，而提早係28歲就舉辦婚禮。而上左年紀嘅老人家，都盡量唔會係79、89、99歲慶祝生日，因為佢地覺得咁樣係同閻羅王報歲。

9歲生日都唔可以慶生（Gettyimages／視覺中國）

19唔過咪20先過生日囉

所以如果黎到台灣19歲、29歲無人陪你過生日，唔需要難過，因為本身台灣人都未必會過9字尾嘅生日，我地就當入鄉隨俗，一齊避開9字尾劫數啦！

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