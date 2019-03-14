台灣高中女生球賽跳舞意外爆紅　可能是下一個周子瑜！

最近台灣高中籃球甲級聯賽（HBL）正打得火熱，除了場上球員之間的熱血碰撞，觀眾們的熱情吶喊，當然還有場邊不可或缺的啦啦隊員們！不過這次可不是要來介紹啦啦隊的，在先前能仁家商對戰南山高中的球賽中，一段國標舞表演吸引了所有人的目光，她綻放的笑容充滿自信，舞步輕盈婀娜多姿，就連攝影機也不停地捕捉她的畫面，甚至還有網民特地發文詢問這位國標舞美女是誰～她到底是何方神聖呢？

台妹球賽中表演國標舞意外成焦點。（聯合新聞網／PTT）

很快地就有人出來解答了，原來她就是就讀能仁家商表演藝術科的牟牟——王靖琳。王靖琳五官端正、笑容甜美，給人的感覺就像鄰家小女孩，跳起舞來更是氣質非凡，穿着一身亮麗的服裝，宛如仙女下凡。從以前到現在征戰過無數個比賽，甚至是國際賽事，囊括了各大獎項，每次比完賽總是可以收穫滿滿，讓小編實在很擔心，一堆獎盃和獎牌，家裡裝不下該怎麼辦啦？而在去年的12月，還和拍檔一起正式獲得了國標舞的國手資格，簡直是台灣之光！

不過別看她這樣，雖然已經是各大比賽常勝軍，還是國手，但其實也只是一個普通的高中女孩。除了跳舞以外，該做的本份當然就是充分享受高中生活的多采多姿啦！

王靖琳（IG）

另外她有時也會在網上分享和小孩子的合照，看起來就像是一位很疼愛弟妹的溫柔姊姊，散發着母愛，難怪有網友表示：「是個好姊姊～～」，話說本編小時候的願望就是希望有一個姊姊啊！可惜出生時就注定沒有了。

王靖琳（IG）

而讓人驚訝的是，沒想到舉手投足都氣質滿滿的她，竟然也會扮醜！猜的到她在去年的萬聖派對扮的是什麼嗎？整個恐怖的神韻都出來了呀！

王靖琳（IG）

看到這邊，是不是也覺得年紀輕輕就獲得這麼多成就的王靖琳很厲害呢？最後送給大家一張陽光美照，祝福她在未來也能夠繼續大放異彩！

王靖琳（IG）

點圖看更多台妹王靖琳清純美照▼

+ 23 + 22 + 21

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】