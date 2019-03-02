12歲日本女生抖音爆紅　破250萬粉　「很開心同學請我簽名」

近年來，日本掀起了以中小學生為中心的「TikTok」（抖音國際版）視頻投稿熱潮。人們可以配合背景音樂錄製15秒的短視頻，再公開到網路上。不僅是在網路上，就連日本電視台都有“TikTok”的廣告，有越來越多的日本網友參與投稿。

在一班“TikTok女神”中，一位年僅12歲的六年級小學生Hinata脫穎而出。短短一年間粉絲數已經突破250萬人，獲得了130萬個讚。

Hinata憑可愛的模樣榮升學界女神。（IG）

Hinata說：「五年級的時候拿着手機開始玩，一直都非常喜歡TikTok。視頻裡盡量每次都穿上不同的衣服，用不同角度拍攝。服裝款式基本都是自己選擇。自己大概有100套的服裝。」

Hinata經常和父母去平價的商店購買服裝、化妝品等。不僅是服裝穿搭，Hinata也很擅長化妝。以前Hinata的媽媽和姐姐教過她如何化妝，再加上Hinata在Youtube上看了許多美妝視頻，專門研究流行妝容，所以Hinata的妝發完成速度比大人都快。粉絲們叫她“ひなちょす”。Hinata的粉絲多為女高中生，最近小學女生粉絲也逐漸多起來。

在學校的時候朋友經常跟我說：「看了你的視頻哦」。低年級的同學說：「請給我簽個名」的時候我很開心！簽名還是爸爸給我想的，我記住了（笑）。 Hinata

手機時代就是只用手機APP就可以成為人氣紅人。成名後電視採訪等通告也多了起來。（IG）

當被記者問到每月生活費有多少時，Hinata機靈地回答：「具體多少沒有規定，出門的時候，父母就會給零花錢。大概3000日元左右。但是一般我不會都花完，剩下的會悄悄存起來。」

雖然“TikTok”網紅是同齡人憧憬的“職業”，但是Hinata卻說出了讓人意外的職業理想：「雖然現在當網紅很開心，但是將來想做化妝師或者美甲師，總之想從事美容業相關的工作。」

現在Hinata也開設了YouTube Channel，每月要在名古屋和東京之間往返兩次。

Hinata的Youtube Channel粉絲數多達408K。（截圖）

對此，Hinata表示：「以前一個人甚麼也不會做，現在能一個人坐新幹線了。雖然也想過一個人生活在東京，但還是有些害怕，還需要爸爸媽媽的鼓勵和支持。」

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