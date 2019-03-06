「我們這一家」、「X氏宗親會」 網民熱數最常見8種家庭群組名

自從智能手機面世後，每個香港人都有一個屬於家庭成員的group chat。有連登仔就發文表示不解香港人的家庭group chat為何來來去去都是那幾個名字，引起了一眾網民討論。

最近有連登仔發文，問及為何這麼多人的家庭群組都是用「我們這一家」為名，引起了網民熱烈討論，並紛紛道出自已的家庭群組是用哪些名字。記者細閱過後，歸納出香港人普遍以以下幾種思維來創作家庭群組名稱。

【1.】我們這一家

有網民形容這個名字就是「唔使諗又好嘅名」。的而且確，《我們這一家》無論字義，還是背後代表著以花師奶為首的四口之家，都相當符合一個普通家庭應有的外貌。顧家的師奶、懶散的姊姊、奇怪思想的弟弟，再加上不多言的爸爸，完全是普遍家庭的組成。順利成章榮登香港家庭group排行榜第一名！

【2.】X氏宗親會

網民表示這些以性氏為頭的群組，都是由其他「姑姐大伯」等親戚組成的大group。其他類似名稱有「X氏一族」、「X氏家族」或「X氏一家人」。網民形容這些群組名字既老套沒新意，而且群組內容乏味。有網民表示當有親戚去旅行，「就幾十張相咁炸Ｌ爆個group」，閒時就是post「中年男女老土pose寫真」，令人有「退group」的衝動。

【3.】xxx’s family

原理其實同上一個差不多，只是以英文表達而已。如果想溫馨一點，也可用「We are family」、「Home sweet home」等英文語句。

【4.】食字

顧名思義，就是以自己的姓氏來套用一些日常語句或經典名言。例如有網民姓梁，群組名字便改為「梁（良）家婦女」；又有姓謝的網民改群組名為「我們謝（這）一家」。有些網民就以明星名為群組名稱，例如姓馬就叫「馬國明」、姓史就叫「史泰龍」、姓朱就叫「朱千雪」。

【5.】功能為主

有不少網民表示自己的家庭群組是讓媽媽記錄誰回家吃飯，所以叫做「唔食飯，留個言」、「留飯區」，相當實用。也有網民表示名字會經常轉變來提示群組成員，例如「X月X號吃飯」就是提醒飯聚的時間、「屋企XXXX」中的XXXX就是樓下大閘密碼。

【6.】寵物為主

如果家中有養寵物，家庭的重心都會是牠。有網民表示家族名稱是「怪獸XX」，XX就是家中愛寵的名字。也有網民分享群組名字叫「*小心墮貓*」，用來提醒父親「晾完衫要閂返實個貓網」，防止貓貓墮樓。

【7.】簡潔

此類名字就是簡單一個字：「家」或「Home」。如果三人家庭就叫「三人組」四人家庭就叫「四大天王」。

【8.】媽媽為主

在香港，相信很多家庭都是由媽媽作家庭重心，所以媽媽也成為不少子女的開玩笑對象。有網民表示會改名為「我媽媽又肥咗」。反之也有孝順母親的「阿媽又靚咗」。