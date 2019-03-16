「中二病」20個病徵　你到了末期？還是逐漸康復？

回看以前的動漫，小時候覺得帥爆了的台詞，現在看是不是充滿了中二氣息？“中二”就是初中二年級。而中二病，其實是說青春期少年特有的思想與行為，或叛逆或幼稚或自以為是。這是來自日本的網路用語，不過“人不中二枉少年”，誰多少都會有些中二病啦！

不過中二病可不是真的病，只是一種謔稱。像我們每個度過青春期的人，都有過那些幼稚又自以為是的行為吧，現在想想簡直好笑丟臉到不行哈哈哈哈哈。

「你是不是中二病？」（標準日本語）

那為了檢測大家到底有沒有中二病，一起來看看以下這些中二特徵，你中了幾條？

1. 認為沒有睡覺就很帥 2. 常常對身後有所警覺 3. 覺得自己可以預知未來 4. 認為世上還有另外一個自己 5. 覺得自己是最強的

末期「中二病」最佳例子。（標準日本語）

除了以上幾點，還有一些行為也是中二病的典型特徵，絕對是大家青春期都有過的行為哦！中1條算1分的話，你能得多少分呢？

1. 覺得自己獨一無二，和其他人不一樣。如果遇到同類，也絕對死不承認。 2. 喜歡自言自語，尤其會說一些中二（羞恥）台詞，例如：我的力量被禁錮了。 3. 經常沉浸在自己的幻想中，覺得自己是某動漫、電影裡的主角，會在某天拯救世界。 4. 認為自己有被禁錮封印的超能力，總有一天會覺醒，總之就是憧憬着各種不可思議的力量。 5. 與別人吵架生氣的時候，會用拳頭砸牆，或者甩幾句髒話狠話來洩憤。 6. 開始喜歡暗黑屬性的東西，比如重金屬搖滾樂、哥德風等。 7. 總是要逞強，明明很在乎卻偏說無所謂。 8. 無理由的自信，認為自己只要做就能做的到。 9. 喜歡虛張聲勢，動不動就會說：「你等着！」 10. 認為自己比別人不幸，一點小事就會覺得自己是世界上最慘的人。 11. 哪怕不抽煙，也會隨身帶一個zippo打火機，覺得很酷。 12. 對其他人總是否定態度，如果與自己想法不同，就會說：“你根本不懂...” 13. 想事情變的消極，總覺得自己得了憂鬱症，動不動就會想到與死有關的事。 14. 會故意淋雨，覺得自己特別憂鬱特別酷。 15. 課堂上與老師起了爭執，被老師罵道“給我出去！”，會立刻回嘴說“出去就出去！” 16. 玩遊戲或者有其他挑戰的時候，總是會選擇最高難度。 17. 自尊心強，無法接受別人超過自己。 18. 喜歡給自己取一些代號，不喜歡別人叫自己的名字。 19. 覺得新聞都是騙人的，大人都是虛偽的。 20. 遇到困難和挫折的時候，就會抱怨或者絕望。

你有幻想過自己可以一拳打破牆壁嗎？（標準日本語）

所以總括來說，中二病的整體特徵就是：以自我為中心，對現實的拒絕，過度的自尊心，不切實際的幻想，偏愛黑暗屬性。看起來很不好惹呢……其實日本動漫裡也有過很多中二病角色，他們的特徵也都很統一。會給自己設置一個非常酷的人設與代號，並且會增添一些黑暗屬性。有時戴上眼罩或者手纏繃帶，因為這是為了封印他們身體裡的力量。或者還有些角色喜歡用華麗的姿勢與手勢，說出一些令人羞恥的台詞，例如：「錯的不是我，是這個世界」、「我要成為新世界的神」……等。（點圖放大▼）

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不過除了中二病，現在還流行一個新詞——高二病。指的是對中二病極其厭惡的人群，會對中二病給予毒舌打擊。但這實際上也只是中二病的升級版。既然中二病是初中生常有的狀態，那麼高二病就是高中生的常態。因為他們長大後對自己曾經中二的作為感到羞恥，所以就會很反感中二病。他們會通過“反中二病”等行為，來證明自己的成熟。

和中二病相比，高二病的思想更加成熟一些，性格更加獨立，比較在乎其他人的目光，喜歡對其他事物予以否定與拒絕。與中二病相同的都是以自我為中心。

「高二病」動漫代表人物：《陽炎計畫》如月伸太郎。（標準日本語）

怎麼樣，是不是又學會了一個詞？雖然中二病本身是用來形容幼稚的行為，但是現在也逐漸成為了一種萌屬性。如果是輕微中二病的話，也許還會傻傻惹人愛呢。