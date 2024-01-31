《葬送的芙莉蓮》頸巾造型日網爆紅　網民分享2種綁法步驟超簡單

日本爆紅動漫《葬送的芙莉蓮》講述主角芙莉蓮與人類族勇者欣梅爾、僧侶海塔及矮人族戰士艾冉打倒魔王凱旋歸來，遇到50年一遇的流星雨，相約下一個50年繼續相聚，沒想到只有身為魔法使的芙莉蓮感覺驟然即逝，但欣梅爾因為是人類，在看完流星雨時便壽終正寢。為了更了解人類，芙莉蓮和魔法使費倫、艾冉徒弟修塔爾克踏上旅程，希望能找到欣梅爾魂魄，訴說自己當初未能說完的話。



《葬送的芙莉蓮》一推出就受到網友熱烈好評，近日X（Twitter）出現許多粉絲用圍巾綁出「芙莉蓮圍巾捲」造型，掀起眾人仿效關注。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

《葬送的芙莉蓮》爆紅！「芙莉蓮圍巾捲」2種捲法曝光

日本X社群平台上「芙莉蓮圍巾捲」受到熱烈討論，一名網友分享綁法，先將圍巾掛在自己的脖子上，圍巾兩端分成上下兩邊，將上面圍巾穿過洞後，下面圍巾對折再把上面圍巾繞其一圈並穿進下面圍巾的洞，將圍巾尾巴收齊就完成類似半蝴蝶結的圍巾綁法。

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還有另一名日本網友提供其他綁法，將圍巾反向繞自己一圈後，將圍巾兩端放在身體前面，接著把左邊的圍巾對折，右邊圍巾繞其一圈後再從圍巾的縫隙拉出，接著調整圍巾的尾巴，就能完成「芙莉蓮圍巾捲」，網友紛紛表示，「大家都對流行很敏感」、「丈夫給我發了LINE說『為什麼會這樣www』，芙莉蓮很受歡迎」。

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