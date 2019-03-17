大媽欲花八百買網友珍藏 　被拒後怒斥：不尊重長輩！

網上世界無奇不有！就算你不想賣掉珍藏，買家還是能找上你。化名劉姐姐的台灣網民在爆怨公社發文，指自己突然收到一名陌生大媽傳來的訊息，指她的女兒在網上看到劉的娃娃很是喜歡，本來想買個同款的給女兒，但發現全新的太貴，所以想劉把娃娃二手賣給她。但當劉拒絕後，大媽指劉「玩物喪志」，並斥「現在的年輕人，一點尊重長輩的心都沒有」，帖文一出引來網民熱議。

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無意出讓珍藏 被斥不尊重​長輩



化名劉姐姐的網民發文指，有天收到位陌生大媽的訊息，「我家女兒看到你的娃娃說很喜歡，本來想買一隻給她，結果我上網一查才發現好貴」，大媽續問「妹妹可不可以二手賣給我呀」。劉指自己很愛惜娃娃，視之為珍藏，所以拒絕了大媽，並回覆一句「不可以」。但大媽續說，「看你這麼大，整天玩娃娃也不好啦，阿姨的女兒才國小，很適合的」，劉回覆，「你都知道貴了，還覺得那是一般娃娃嗎」。



誰知大媽仍不死心，「你這樣是玩物喪志啦，不然阿姨給你個誠意，阿姨出$3,000」(台幣3,000元約等於港幣762.17元)。但劉本就無意出讓珍藏，回覆「就說不賣是聽不懂人話？」大媽最後拋下一句，「時代真的不一樣了，現在的年輕人，一點尊重長輩的心都沒有」。化名劉姐姐的網民其後回應指，「雖然我女兒是夜蘿莉，我也是花了不少錢把她養的漂漂亮亮的。大家不要因為她是夜蘿莉就說，其實她真的很便宜什麼的」。



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網民：與尊重長輩無關

帖文一出引起網民熱議，紛紛指「這到底跟尊重長輩有什麼屁關聯啊」，「不是老人變壞了，是壞人變老了」。也有網民指版主回覆的口氣太重，「她怪怪的沒錯，不過版主回覆的口氣我是覺得太衝了，怪阿姨講的沒禮貌或許不是指不賣她而是口氣。無意批評，就事論事」。

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