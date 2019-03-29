【韓粉回憶】Kara出道12年　重溫10首必聽金曲

Kara對新一代的韓粉來說，可能只是一團「已過氣」的女團，但對資深韓粉來說，可說是中學時期必聽的女團！2007年3月29日出道的她們，雖然到目前為止沒有對外宣佈解散的消息，但公司裡只剩下一名成員，相信再出歌的機會也很微了！趁著她們出道12年的日子，重溫一下10首金曲吧！

知英、Nicole、奎利、昇延、荷拉（左至右）

【1、2】Pretty Girl、Honey



Kara於2007年3月29日

以歌曲《Break It》出道，

原本只有4名成員，

其後成熙退出，

才加入荷拉及知英。

出道初期她們走型格風，

但沒有成功打響知名度。

2009年推出可愛風的

《Pretty Girl》及後續曲《Honey》，

獲得出道後第一個冠軍。

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【3】Mister



這首歌可說是最能代表Kara的歌曲！

數數手指，

原來這隻歌已經是十年前發布了。

憑著洗腦的「la la la la la la」，

加上扭股舞，

令她們的知名度大大提升。

相信不認識k-pop的人，

也很可能聽過這首歌，

知名度絕對可以與少女時代的《Gee》比！

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【4】Lupin



成功以《Mister》創下事業高峰期後，

接著發布的《Lupin》也繼續獲得好成績，

亦成為了她們拿得最多冠軍的歌。

而繼「扭股舞」之後，

這首歌的「Hallo舞」

亦成為了當時的模仿熱潮。

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【5】Jumping



《Lupin》之後，

她們有一段長時間

都在日本發展，

所以粉絲十分期待

她們再於韓國活動的表現。

相隔7個月，

她們終推出與《Lupin》

風格類近的《Jumping》，

同樣得到大眾的賞識。

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【6】Step



就在事業的高峰期，

她們在2011年1月

與公司發生合約糾紛的問題。

經過3個月的審議階段，

最終與公司達成和解繼續活動。

之後她們再於同年9月推出《Step》，

歌詞表達了打氣、支持等十分正面的訊息，

彷彿就是她們和粉絲說的話。

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【7】Pandora



相隔一年，

她們於2012年8月再推出《Pandora》。

雖然成績已經沒以前那麼耀眼，

但還是能拿到音樂節目的冠軍。

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【8】Damaged Lady



《Damaged Lady》

為Nicole及知英最後一次

參與Kara活動的歌曲。

不少粉絲都以為

Kara會「就此結束」，

不過公司後來宣佈將會

透過選秀節目加入一名新成員。

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【9】Mamma Mia



公司舉辦選秀節目《KARA Project》

挑選成為Kara第四名成員的人。

最後許齡智在最後一集得最高票數，

正式加入Kara。

加入新成員重新出發的她們，

隨即推出第六張迷你專輯，

主打曲《Mamma Mia》

取得不錯的成績。

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【10】Cupid



2015年5月推出的《Cupid》

已經是Kara的最新歌曲了。

2016年年初，

奎利、昇延和荷拉都沒有和公司續約，

只剩下齡智一個繼續留在公司。

雖然從來沒有說過解散，

但Kara已名存實亡。