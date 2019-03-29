台灣巨乳美女揹袋行街意外爆紅　網民：連和尚都想還俗了

不同人看同一張照片，往往會看到不同的內容。一位男網友在「爆廢公社」分享一張直播女神姚采辰的照片，還煞有其事的問說：「這樣背到底會不會痛啊？」不過多數網友除了被長相甜美的女神吸引外，更多網友好奇背後「那位」回頭的男性，直呼：「他也想還俗了」。

照片中，姚采辰的笑容相當甜美，身穿一件藕色長袖毛衣，搭配黑色緊身短褲和黑色長靴，身材看起來玲瓏有致，一雙美腿在長靴的修襯下更顯修長，而斜背包帶更托出她豐滿的上圍，這樣走在街頭不僅吸引路人眼光，更意外捕捉到一名裝扮如和尚的路人回頭看她。

男網友分享一張姚采辰的照片，沒想到背後「那位」回頭的男性更引起討論。（IG）

看完照片後，充滿戲劇性的效果讓網友紛紛笑回說：「師父，您在幹嘛」、「師父也是男人」，也有網友說：「美女大家都愛看啦」、「欣賞美女很正常啊」，當然也有網友諷說：「酒肉穿腸過，佛祖心中留」。

照片中的女主角姚采辰，畢業於實踐大學，她的IG有超過22.5萬粉絲追蹤，她更曾在一個月內兩度登上PTT表特版。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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