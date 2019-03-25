影帝級演員一定做過搞笑角色？　網民考古5套另類「神級」電影

不少影帝級人馬如張學友、任達華、周潤發等，演出了不少佳作，不過他們也做過一些搞笑無厘頭角色，成為令人津津樂道的「黑歷史」，《開罐》為大家盤點幾套經典造就「黑歷史」的電影。

【1.《家有喜事》】

周星馳的電影卡士一向都不弱，《家有喜事》中的最大驚喜除了張曼玉之外，就是哥哥張國榮的入血演出了，片中他的一句「生仔好痛㗎」，是經典有聲對白之一。另一方面，就算是搞笑的串場角色，哥哥仍然發揮120%實力，演活了「常騷」這一個角色。

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【2.《七龍珠：全面進化》】

周潤發的印象一向百變，有《賭神》中的型格、《滿城盡帶黃金甲》中的霸氣、《魔盜王》中的陰沉、《卧龍藏龍》中的清冷。而他在外國電影《七龍珠》中扮演的「龜仙人」，為他解鎖了無厘頭的印象。（雖然電影本身真的很普通）

【3.《麥兜》系列】

《麥兜》系列中，除了吳君如入型入格的媽媽印象，由黃秋生聲演的角色同樣是經典，不論是校長、醫生、快餐店伙計，還是黎根，都是他的代表作。同一時間，大家可以回想他在《人肉叉燒包》、《伊波拉病毒》中的瘋狂演出對比一下。

【4.《行運超人》】

香港影壇的顏值擔當之一，梁朝偉，由他出演的賀歲片廖廖可數，《行運超人》正是其中一套，他的角色名叫賴料布，已經非常有喜感，加上貼地甚至有些市井的對白，每次新年重播時，腦海中都會浮現出他在《花樣年華》等經典之作的模樣。反而，看《花樣年華》時，也會想起他的爆炸頭。

【5.《超級學校霸王》】

如果要說影帝級人馬的「黑歷史」，這一套當之無愧，我相信大家都不會有異議。先讓我數一下這套電影的卡士。劉德華、張學友、郭富城、邱淑貞、張衛健、任達華、鄭伊健、楊采妮、許志安，這卡士放在現時可是豪華得不得了，但他們卻以誇張搞笑的造型，扮演電動角色戰鬥，加上無厘頭的對白，成就了這一套另類經典。

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