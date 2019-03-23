研究指肥胖會「傳染」　愈多大食朋友你就愈易肥

原來，跟胖子做朋友真的會比較易肥！美國南加州大學的研究，指出肥胖是可以「傳染」的，而且肥胖的朋友愈多，就愈容易肥。

你有沒有想過，自己為什麼一直都減不了肥？是沒有毅力嗎？是飲食不均嗎？那可能是因為你有一個損友，正確來說，是一個肥胖的損友。

身邊愈多肥朋友，自己都愈容易肥。（網上圖片）

美國南加州大學的研究發現，如果你搬到肥胖率較高的地區，也會增加你變肥胖的風險，身邊朋友的肥胖率每增加一個百分點，你超重或肥胖的機會就會增加6%。

簡單一點來說，假設你有100個朋友，每多一個人肥胖，你肥胖的機會就會增加6%，假設你原本是不會肥胖的人，你只要有十分之一朋友（10個）是肥胖的話，你肥胖的機會就會高達8成。

所謂近朱者赤...（twitter@fukuyocafe）

南加州大學的Dr. Ashlesha Datar 以及她的同事，在全國38個軍事基地招募美軍家屬參加研究，一共1,314名父母和1,111名兒童參加。研究發現，當參加者分配到肥胖率較高的基地時，他們變得超重或肥胖的機會更高。當地人肥胖率每增加一個百分點，青少年超重或肥胖的機率就會上升4%至6%。

就算你自己是不易胖的體質，你的朋友也有能力令你胖起來。（網上圖片）

那麼背後的原因是甚麼呢？Ashlesha認為，是社區朋友之間的互相影響。「人會潛意識仿傚身邊的人，如果你周圍的人都不做運動，那麼你都不會做運，換言之，在他們越來越胖的同時，你都會越來越胖。」這就是會傳染的肥胖。當然，研究人員也考慮了是否當地缺少健身房，又或者有很多快餐店等因素。

不少網民都深有同感。（網上圖片）

有網民看到研究之後大感茅塞頓開，笑說不知道跟瘦人做朋友，會否一起變瘦。說到底，你的朋友就是你的誘惑，看到她們大吃特吃，你也會想一起吃，看到她們耍廢，你也心想好吧，一起耍廢吧！大家細心想一想，身邊是否都有這些損友呢？來互相傷害吧！

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