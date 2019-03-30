《女神降臨》將拍成電視劇　網友熱棒的男女主角候選名單有誰？

撰文：李梓媛
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韓國漫畫《女神降臨》非常受歡迎，今年內即將翻拍成電視劇。近日有網民熱議男女主角的候選名單，其中人氣女團Red Velvet的Irene、臉孔天才車銀優等都是熱門人選。
此漫畫不單只受韓國人歡迎，在中國也十分流行。（《女神降臨》圖片）
《女神降臨》的故事圍繞著3名中學生。
女主角任朱靜平時是一名「女神」，
但沒想到她在家的時候，
竟然是一名超醜的宅女。
有一次她素顏出去看漫畫的時候，
認識了男1李修豪，
之後才發現原來他是和自己同校的同學！
《女神降臨》圖片
【女主角候選名單】
女主角任朱靜是一名缺乏自信、
但心地善良、非常容易受騙的女生。
網民熱推的人選，
最熱門的就是朴敏英及Irene。
click入去睇睇除了她們還有誰
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【男1候選名單】
男1李修豪的人設，
正正就是《我的ID是江南美人》的都景碩！
因為與爸媽關係不太好，
所以與其他人的隔閡比較大 。
雖然寡言但行為暖男！
網民熱議的演員，
最熱門就是車銀優。
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【男2候選名單】
男2韓書竣表面是一名不良少年，
經常「暗寸」女主角，
但其實一直默默地付出，
內心溫柔。
網民熱推曾參加
《Produce 101》第2季的權玄彬飾演！
無論是外表還是性格，
也十分相似！
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