《女神降臨》將拍成電視劇　網友熱棒的男女主角候選名單有誰？

韓國漫畫《女神降臨》非常受歡迎，今年內即將翻拍成電視劇。近日有網民熱議男女主角的候選名單，其中人氣女團Red Velvet的Irene、臉孔天才車銀優等都是熱門人選。

此漫畫不單只受韓國人歡迎，在中國也十分流行。（《女神降臨》圖片）

《女神降臨》的故事圍繞著3名中學生。

女主角任朱靜平時是一名「女神」，

但沒想到她在家的時候，

竟然是一名超醜的宅女。

有一次她素顏出去看漫畫的時候，

認識了男1李修豪，

之後才發現原來他是和自己同校的同學！

《女神降臨》圖片

【女主角候選名單】



女主角任朱靜是一名缺乏自信、

但心地善良、非常容易受騙的女生。

網民熱推的人選，

最熱門的就是朴敏英及Irene。



click入去睇睇除了她們還有誰

+ 6 + 5 + 4

【男1候選名單】



男1李修豪的人設，

正正就是《我的ID是江南美人》的都景碩！

因為與爸媽關係不太好，

所以與其他人的隔閡比較大 。

雖然寡言但行為暖男！

網民熱議的演員，

最熱門就是車銀優。



click入去睇睇仲有邊嗰

+ 2

【男2候選名單】



男2韓書竣表面是一名不良少年，

經常「暗寸」女主角，

但其實一直默默地付出，

內心溫柔。

網民熱推曾參加

《Produce 101》第2季的權玄彬飾演！

無論是外表還是性格，

也十分相似！



click入去睇睇仲有咩人

+ 2

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】