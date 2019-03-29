Pizza Hut神級置入廣告　無厘頭搞笑客服：Logo不是帽子，是屋頂

台灣網絡作家二師兄一向都以古怪及搞笑的風格著稱，深受網民熱捧。最近他上載了一段與Pizza Hut的客服對話，雖然看來明顯是一個雙方合作的廣告內容，但由於雙方的對答既無厘頭得來，又充滿對Pizza Hut的嘲弄，網民相當受落，紛紛稱讚他們廣告賣得好！

二師兄一直以無厘頭及幽默見稱，今次與Pizza Hut的合作也是一則無厘頭客服對答。（二師兄@Facebook）

二師兄在帖文的說明便形容Pizza Hut的Logo是「長得像帽子的比薩小屋」，又在對話一開始，就叫Pizza Hut叫作「Pizza Hat」，又把那頂「帽子」改圖為「一頭吞了大象的蟒蛇」，對其Logo嘲弄了一番。但Pizza Hut的客服也不甘示弱，對二師兄推介一個單點大Pizza的優惠，說兩三人吃Pizza也可以，跟二師兄說「即使是你，兩三個人還是找得到吧？」，暗指二師兄是毒男沒朋友。

其後到點Pizza環節，二師兄要求切成九份，Pizza Hut立即上傳了一張有一角消失了的Pizza相片，二師兄立即回應「…你只是偷吃了一片吧？」，令人捧腹大笑。其後二師兄又要求Pizza不要加鳳梨，客服立即說「鳳梨幫你分開放喔~」，但上傳了一張Pizza上擺放了一整個鳳梨的照片，很有喜感。及後Pizza Hut又介紹了新的代言人「必勝哥」，說原理跟麥當奴叔叔及肯德基爺爺一樣，無故幽競爭對手一默。更神奇的是二師兄上載了一張「必勝哥」為他送外賣的照片，令整個故事走向相當出人意料，摸不著頭腦。

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一眾網民都對這則廣告相當滿意，並稱就算明知是廣告，也會「心甘情願的看完」，「所有業配（廣告）就你的最好笑哈哈哈哈」。也有網民認為內客引起了共鳴，說自己「到今天才知道不是帽子」，又以為Pizza Hut一直叫作「Pizza Hot」；亦有網民說廣告「正中了我」，說自己一直一個人「根本享受不到大送大的優惠」。有部分網民也讚賞廣告很成功，「看的我也好想訂個灑滿青蔥和胡椒的PIZZA來當下午茶」，「我想吃必勝客了，業配（廣告）成功」。

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Pizza Hut今次證明了，只要是優質廣告，網民從來也不會反感。過往也有很多明知是廣告，但都受到一眾網民力捧的成功例子。

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