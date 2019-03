陳芷菁＝讀Drama、黃宗澤＝K歌之王　網民盤點藝人最強黑歷史

作為藝人,當然想公眾記得自己出色的歌影視作品,但往往大家難以忘記的都是那些出糗的黑歷史。有連登網民就以「藝人名字=事件」為模式,召集一眾巴打為大家回顧藝人們的黑歷史。當中有些是蝦碌畫面,有些是生涯上的膠劇代表作,你們又記得幾多?

【李克勤=送禮】

當年為了愛隊曼聯而特製的精美相架,最後被發現遺留在更衣室內,自此李克勤便成了「宋禮勤」。現在一些大小事都可以看到「宋禮勤」的改圖亂入。

【陳芷菁=讀Drama】

「拍定手先!」相信讀Drama的陳芷菁也料不到一生英名就敗在莎士比亞手上,也讓大家記住了四大悲劇沒有《羅密歐與朱麗葉》。

【關心妍=關菊英】

被譽為「尷尬勇者塔」中的最強boss,有很多人到現在也不夠膽重溫片段。關心研其後也出了《關家姐》一曲,用這段往事自嘲了一番。

【陶大宇=掩面哈哈】

陶大宇對角色的設計居然被網民恥笑至今,此手勢亦成了他的招牌標誌。

(網上圖片)

【黃宗澤=K歌之王】

說老實,要與Eason合唱,壓力其實很大,我們一起最後祝福澤囝未來可以Ho~Ho~地唱歌吧。

【周柏豪=櫻花樹下】

「唉~」其實被張敬軒在這首歌上完美KO,真的沒什麼大不了。但下次選擇些適合自己音域的歌曲,可以嗎?

【伍衛國=靚聲王請坐低】

「支持靚聲王嘅請坐~~~~~~~~低」那個音走到大西洋了。但在一眾年輕人眼內,都可能是伍衛國的代表作

【姚子羚=表哥】

姚子羚的眼睛自出道以來都是一眾網民惡搞的對象。幸好「表哥」人美心更美,對大家惡搞「表哥」也欣然接受了。

【王梓軒=一個月3萬】

王梓軒在節目中的一句顛覆了大家對數學的想像。小編是文科出身,所以正確答案是?

【馬國明=樹熊】

這張圖記載馬明一段失去視帝的往事。其後多次失去視帝的他也陸續表現出他的天然呆個性,大受網民歡迎。

【連詩雅=Piece】

「Rest in piece」還是「One Peace」,連詩雅都是「piece」「peace」分不清,幸好當年直播罰抄助她完美渡過「關公災難」。

【鄧麗欣=I am very thanks them】

第一次用英文受訪,Stephy爆出的這一句一直為大家津津樂道,更與同一片段中側田的英文對答相形見拙。

【方力申=跟住你串我呀嘛】

「万刀甲」多次解釋他是在對稿,不是爭吵,只是不知道畫面出了街,成為了著名的「你串我呀嘛!」。

【關禮傑=跳樓】

關禮傑除了在《叛逃》中打破了跳遠世界紀錄,也打破了膠劇的新高度。

【謝天華=單手爬山】

另一膠劇情代表,不禁想問一問謝天華,到底當時還可以忍笑之餘,還用一個「Chok樣」演繹?

【苗僑偉=我四條A】

平心而論,三哥咬盡奶力的演出很值得表揚,起碼相比現在一式一樣的角色及演技來得有力。

【鄭則仕=先行告退】

「微臣董昭先~~行~~告~~退~~」肥貓落力的演出,可惜被一眾網民形容為「叫春」及恥笑。

【廖啟智=大冬瓜】

廖啟智,兩屆電影金像獎最佳男配角,在TVB擔正的劇集就是《大冬瓜》。這套小朋友都厭低B的膠劇可說是智叔從影多年的一大污點。

【馬浚偉=黃雨】

在《守業者》結局時剛巧撞正黃雨,成就了此一經典畫面。與其說是黑歷史,不如說是一個機會讓馬仔變成黃雨界KOL。

【馬德鐘=鞭打本王】

在《洪武三十二》中,馬德鐘多次演出一些重口味情節,但最重口味一定屬於這場「鞭打本王」的場面。

【岩布仙尼=happy birthday】

每年亞視生日,都會記得岩布仙尼生日。Happy birthday to me!

【宣萱=人質】

到底足足演了25次人質的感覺是什麼?希望宣萱在電影版《尋秦記》中不要再做人質了。

【許志安=尖尖尖】

「知椅意儀驗~尖尖知厭~」,見到畫面已經有聲。

【蕭正楠=雪雪雪】

另一個有畫自動有聲的煩膠廣告。大家覺得與「尖尖尖」相比,哪一個更煩膠?