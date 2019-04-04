【梵高體驗展】置身《星夜》！一文看清必影打卡位、8大抵買產品

《梵高在世：多感官體驗展覽》4月6日正式開始，《開罐 Opener》記者率先入場一睇有咩打卡位及必買期間限定產品！

置身《星夜》當中！（莊堅毅攝）

世界巡迴《梵高在世：多感官體驗展覽》登陸香港，《星夜》、《十二朵向日葵》等名畫以投影技術投射在牆壁、柱子，配上適合氛圍的古典歌曲，令你置身名畫世界！

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【必去打卡位1】全方位投影，置身名畫當中

使用投影技術，將梵高的3000多幅名畫投射到牆壁、柱子，有些名畫更變得栩栩如生，例如畫中的火車真的變得會動了！連地板都有投影，令大家彷如置身名畫當中！

來到當然想置身最著名的《星夜》當中打卡拍照，但因為名作太多，可能要等候15至20分鐘，才可以見到《星夜》的投影！

神還原《在阿爾勒的睡房》！（莊堅毅攝）

【必去打卡位2】神還原《在阿爾勒的睡房》

一進展覽場館就看見梵高名作《在阿爾勒的睡房》（"The Bedroom"）被製作團隊神還原！無論筆觸、顏色都與畫作無異，十分精細，是打卡必影之一！不過留意返，是不可以走進去影相的！

展覽館外的紀念品店。（官方圖片）

這次的展覽同樣有售紀念品，以梵高名作製成產品，讓你將梵高名作帶回家！

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+ 12 + 11 + 10

假如真的很喜歡某一張名畫，更可在此自助即時印製成仿製油畫並帶回家！每張250元至4900元不等，視乎挑選的材質及尺寸。

留意返，現時已經可以從Van Gogh Alive HK官網預先購買入場門票，不過每張就要加20元附加手續費。記住入場券有寫明指定日期及入場時間，如果Miss咗就有機會無得入場！

【門票價格】 成人（15歲或以上）：$230 小童（4歲至15歲）／全日制學生（需出示有效學生證）：$190 小童（4歲以下）：免費入場 家庭套票（包兩張成人票及一張小童票）：$550

日期：2019年4月6日至7月7日 地址：香港九龍灣常悅道18號富通中心1樓 時間：星期一至四 10:00－21:00、星期五至日及公眾假期 10:00－22:00

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