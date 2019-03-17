【日本工作】一個台灣人在美國學日文　再用英文在日本見工的故事

跟其他來日本的台灣人比起來，我的背景相對比較異類。我對日本動畫、偶像沒有特別的興趣，也不喜歡玩電動，也沒有在日本唸書，也沒有日本女朋友還是老婆，在來日本前也沒有來出差過，也沒有被外派。但是，我對語言很有興趣，可以用外語跟別的國家的人溝通是我覺得最開心的一件事，我想是這個興趣帶著我一直走到這裡。 文：Victor Chen／Worklife in Japan

我學日文的起步比較晚，是從研究所的時候開始的。（Gettyimages／視覺中國）

我學日文的起步比較晚，是從研究所的時候開始的。記得當時我在政大（台灣的國立政治大學），我找了許多的日文課程資源，但因為研究所課程安排的關係，沒有一個日文課程是能符合我的時間的。後來，我找到了台大LTTC辦的日文課，時間是星期一到星期五的早上8點到8點45分。因為研究所早上的課一般是從9點開始，如果拼一點的話，研究所的課遲到一下下還是撐過去的。所以我每天早上7點起來，從政大宿舍騎機車衝到台大去上一個小時的日文課，下課後再騎車衝回政大上研究所的課，這樣子開始了我學習日文的路。

到了研究院二年級的時候，我到美國去當交換學生，但並沒有因此就中斷了學習日文的路。學校的大學部設有日文課程，所以我就選修了日文課，一個學期的學費要大概15萬台幣（但因為是交換學生，只要付政大的學費，非常的划算） 只是光一本日文教科書就花了我200多塊美金 。跟美國大學生一起學日文是非常好玩的體驗，一來是看他們的學習方式，老師講解完一個文法之後問有沒有問題，全班20個人，大概會有15人舉手，而且還搶著要造句給老師聽聽看；一來是看我們學習的差異，當我上去黑板寫漢字的時候，轉過頭來每一個人都是一種「原來字可以這樣（連著）寫」的驚訝表情。而且因為老師是用英文教，有時候不知道自己是在學日文還是在學英文。

跟美國大學生一起學日文是非常好玩的體驗，老師講解完一個文法之後問有沒有問題，全班20個人，大概會有15人舉手，而且還搶著要造句給老師聽聽看。（Gettyimages／視覺中國）

後來回到了台灣，因為趕論文的關係，沒有多餘的時間再去上日文課。但是，那時政大有一個叫「Language Tutor」的Program，是請外籍學生當老師教英文、日文或其他語言，因為也是免費，又在政大裡面，所以我就參加了。在那裡，我認識了一個台日混血兒的老師，爸爸是日本人，媽媽是台灣人，從小在日本長大，到了大學之後來台灣唸書。他那時候是大一的學生，而我已經研二了，所以我只有上過他一個學習的課，後來畢業之後也沒有在聯絡，當時完全沒有想到有一個超驚奇的重逢在五年後等著我們。

畢了業，我進了一家美商公司上班，當然工作是不會用到日文，而且公司在中壢，日文課程的資源相比起台北少很多，所以我只好自己準備日文檢定，週末的時候再上台北跟日本人做語言交換。進公司的兩年後，很幸運地通過了一級檢定。說幸運是因為我考試前做了10年份的考古題沒有一個過的，但真正考的時卻過了。（但我熟記10幾年台灣考試教育的教誨，沒有一題是留下空白的，硬填也把它給填完）

進公司的兩年後，很幸運地通過了一級檢定。說幸運是因為我考試前做了10年份的考古題沒有一個過的，但真正考的時卻過了。（Gettyimages／視覺中國）

後來工作了三年，我辭去了工作，利用Working holiday來到了日本，找了三個月的工作，才發現自己其實不會日文，面試時都時把稿寫好背好，但只要面試官問「超出考試範圍」的問題只能傻笑，有時面試官重複問題太多次我還是聽不懂，他干脆放棄跳到下一個問題，在台灣學的果然是不夠用。所以，到這邊我也是開始找語言交換，最多一個禮拜跟三個日本人做交換。

後來又很幸運進了第一家公司。（用英文，日文還是不行><）做沒幾個月後，日本就發生了大地震了，後來福島核電廠的核能外洩消息一出來，已經沒有辦法說服台灣的家人，所以連夜收拾行李買著5萬多台幣的機票衝回台灣，再回來已經是一個月後的事了。回來時已經是4月，在日本，4月是每年畢業新人進公司的時間，而新人進來公司時自然會有很多迎新之類的聚會，而我就在一個迎新聚會上，碰到了我當時政大的混血兒老師。他剛好從大學畢業，回到日本來工作，跟我在同一家公司上班。

在一個迎新聚會上，我碰到了我當時政大的混血兒老師。他剛好從大學畢業，回到日本來工作，跟我在同一家公司上班。（Gettyimages／視覺中國）

這一路走來，好多好好玩的故事，我覺得自己走了一條好好玩的路。

這一切都是源自於最初對於語言的興趣吧，因為這個興趣，讓我可以每天早上7點騎車來回台政大，讓我可以在美國也要上日文課，讓我可以用語言交換認識許多朋友，讓我可以有奇蹟似的重逢，讓我可以遇上M9.0的大地震。

可以有一個興趣，一個你願意付出，就算辛苦也做的開心的興趣，大概是一個人一生中可以擁有最大的禮物吧。

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】