天地無用？邪魔？　8個漢字詞語讓日本人覺得很「中二」

為了讓小學生能夠享受學習的樂趣，日本的教育界也是絞盡腦汁。他們後來想到了辦法，於是一本名為《うんこ漢字ドリル》（便便漢字訓練）的教材誕生了！這本教材不走尋常路，收錄了類似“うんこ（便便）”這種容易吸引小學生的詞彙。這麼神奇的課本立刻吸引到一群日本網友，Twitter上一個叫しろ（@shiiiiiiiro）的人就模仿這本新教材，製作了一本叫《中二病漢字ドリル》（中二病漢字訓練）的虛擬教材，旋即成為網民熱話。

這本虛擬教材收錄了很多中二病常見熟語，並附上了同樣中二氣息濃烈的解釋，讓網民光是看看就已經把持不住，紛紛表示：「好像意外的適合放到學校裏學習啊」、「這種東西本寶寶願意認真學。」但是身為一個非日本人，看到這些“中二病漢字”真的不能忍。輪回、空蟬哪裏中二？這些明明就是飄着檀香味的正統佛家用語啊！還有日本網友把這幾個詞串聯起來，發現很適合詠唱？同學，你這麼有才，佛祖聽了要哭暈在寺廟的。

其實，日本人覺得這些漢字很中二也是有原因的，畢竟在他們眼裏，這些詞並不常用，釋義又增加了一分玄妙，冥冥之中就變得好像很厲害的樣子。同樣，很多日本單詞，在我們中國人眼裏，也中二到骨子去，比如下面這些。（點圖大放▼）

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在此也提醒各位正在學習日語的同學，看到生僻詞彙千萬不要用漢語的思維去猜測，還是乖乖的查字典問老師更好哦，不然鬧出笑話就很尷尬了。譬如之前就有同學去日本旅遊，點餐時看到“冷奴”這道菜幾乎嚇到瀨尿，但原來只是一碟“豆腐系涼菜”！