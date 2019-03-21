【50音起源】日文初學者恩物！互動學習app由淺入深幫你溫書

前讀書學英語時，我最怕聽到的就是老師那句—「這是固定搭配，記住就好。」這短短一句話，似乎就為趣味學習判下死刑，將我們推上無數次抄寫做題死記硬背的苦路。

文：方嘉文／AppSo

語言作為社會文明發展的產物之一，大多時候演變和來源都有跡可循。了解發展故事，很多時候可幫助語言學習者理解和記憶新語言。

我認為日語學習並不是簡單的學習假名，詞彙，語法。而是應該是從其背後的文化開始學起，產生共鳴與認同。而我嘗試的各種日語學習軟件，都有些過於直奔主題，這種情況下每個假名不會和學習者建立起感情的連接，相反可能更像鬼畫符。 「50音起源」app開發者周楷雯

周楷雯開發的「50音起源」app就如其名，在語言學習中融入語言發展起源故事，以更豐滿的「上下文」幫助學習者理解和記憶。

什麼是50 音？

「50 音（圖）」指的是日語中的所有假名（包括片假名和平假名），是大部分日語初學者的日語「第一課」，因為除了漢字外，日語基本都是由50 音組成的。如果直接看50 音圖（將50 音以母音、子音為分列排列出來的一個圖表），你是否已經能想像到自己拿出筆記本抄寫記憶的模樣？還是已經完成經歷了入門到放棄？

日文50 音圖（維基百科網站擷圖）

為了跨過這道坎，大家開始將假名與其漢字來源（或純粹相近的漢字）建立聯繫，輔助記憶。由於這些記憶法大多基於個人經驗，網絡上的方法由此不盡相同，相對零散。而「50 音起源」開發者則將自己總結出來的一套結合假名發展歷史和其漢字來源的學習方法以app 互動的形式呈現出來。

了解起源，建立聯繫

作為0 基礎日語學習者，我用app 時最先看的是「起源」部分。當所有其它部分打開後會包含看懵我的假名，「起源」這個以中文為主的歷史介紹顯得特別友善。這部分簡單介紹了假名誕生的背景以及演變過程，每部分內容長度僅為2-3 屏的，簡明輕鬆。讀完這部分後，你會明白原來這些「鬼畫符」居然來自漢字。其中，平假名形態近似漢語的草書，多用於抒情，因而我也能更「順理成章」地聯想記憶這種假名是用來表音的。至於片假名，你也可以在閱讀後建立自己的記憶系統。和春節前的第一版相比，開發者在新版的「起源」部分還增加了「音讀」「訓讀」和「漢數字」的簡介，整體內容更豐富。

▼▼按下圖看看App 內的「起源」版面：

以母語熟悉度為目標，我們開始學習吧！

在簡歷上，我們常被要求對自己的語言技能程度進行評估。「入門」「掌握」還是「精通」？我們也只能憑感覺來寫。而「50 音起源」則提供了一個更可量化的標準——你對母語的熟悉度。通過測試你的母語反應時間，應用為你學習日語找到一個更合理的目標參考值。準備功夫都搞定了，讓我們開始正式的學習吧！從主界面可知，學習主要分為三大部分：課程學習、複習以及特訓。在課程學習部分，開發者圍繞每個假名建立了節奏明晰的學習路徑：先建立印象（了解讀音、假名和來源），再測試記憶結果，然後延伸學習並測試一個相關詞組。值得指出的是，在學習假名的過程中，應用會在語源部分標註出當前假名的漢字源，學習者可更好地建立記憶聯繫。整個課程以50 音圖的「行」為單課劃分，每課結束後你可以看到自己這部分每個假名的學習結果。當你點擊底欄中的「學習」，還可以更縱觀地看到自己的學習進度。與此同時，熟悉程度較低的假名也將被納入「複習」部分。在「複習」環節，我們也將以選擇題、拼寫測試和詞組測試等形式組合練習。底欄中的「速查」就如隨身的小字典，讓你隨時翻查記憶不熟悉的假音。

▼▼按下圖看看測試對「母語的熟悉度」的版面：

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特訓！你的「錯題本」和「課外題」

如果「學習」和「複習」這組以圍繞課程的搭配學膩了，你不妨可跳到「特訓」中尋找新鮮感。「特訓」中的「拼寫」環節就像上學時用的「錯題本」，匯集了學習以來各個課程中累計的常錯假名，以填空、拼寫等方式幫助用戶複習。而「數字」和「日期」部分則更像獨立於所有課程以外的單詞學習內容，幫助用戶學習最基本的日語詞彙。

▼▼按下圖看看「特訓」的版面：

最後的話

事實上，我最開始用「50 音起源」的時候，它仍是「黑白紅」風格的舊版本。我仍記得，那時對這個產品的第一印像是——「專注」和「純粹」。這不僅是因為當時的內容只圍繞著基本的50 音，而且白底黑字的設計語言彷彿就在暗示：「不用想其它的，專注在眼前的黑色文字就好」。後來，不僅越來越多用戶在App Store 上留言建議添加詞彙學習部分，周楷雯也不想應用的功能過分單一，於是開啟了新一版的設計，只是大家都沒想到，風格會改變得如此徹底。當沿著原設計風格改進時，周楷雯對出來的效果非常不滿，心一橫，「抱著對自己懷疑和羞恥之情，我重新開了一個Sketch 文檔，和過去徹底做一個了斷。」於是乎，我們看到現在這個色彩更豐富，同時也變得更溫潤成熟的新版本。

新版「50 音起源」的顏色改變並不限於首頁，在使用「特訓」功能時，三個部分所採用的色調都不相同。如果說「拼寫」「數字」和「日期」就像三本獨立的書，那三種不同的配色的心理效果，就跟拿起一本實體書翻開時會帶來的新鮮感一樣。再者，當「特訓」部分像一個可以縱向滑動的「書架」時，我彷佛也看到了未來即將「上架」的更多不同內容。最後，這款應用還有一個最大特點，那就是反饋超級方便。在首頁滑到最後，點擊「意見反饋」，就能直接給周楷雯發郵件。無論是吐槽，感謝還是求新功能，都能「一鍵反饋」。就憑這個應用的勇於改變和開放，就讓人很期待它未來的模樣。

▼▼按下圖看看新版「50 音起源」設計風格的改進​：

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：拒絕死記硬背，這個學日語神器，幫你快速搞定50 音】