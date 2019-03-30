哭求復合、寫千字文　網民忍淚集合為挽留前度做過的6件蠢事

「分手要狠，比相戀勇敢」，雖然歌詞是這樣寫，但現實又怎可能這麼輕易做到？由其是被拋棄的一方。 有連登會員「微信公眾號」早前發文討論「一人一個為左（咗）挽回前度而做既（嘅）事」，引得一班現在或曾經受過情傷的巴絲打熱烈回應。一眾巴絲打以自身經歷訴說一段段放棄尊嚴的故事，當中有成功有失敗，沒有笑只有淚。《Opener》從中集結了為挽留前度而做的幾件事，大家看看自己有否做過。

被分手後，你曾經為了前度痛哭過幾多遍，失去過多少次理智？（《空手道》劇照）

（１）喊住求復合

聽說打動一個人，眼淚就是最佳武器。哭著求復合應該是最簡單直接打動前度的方法。普遍巴絲打都說自己曾經「攬住佢喊」，希望對方不要拋棄自己。又有巴打說自己試過「扮醉」打比前度，求對方重新開始。有巴打更試過為了箍煲，原本在澳洲工作的他「weekend 快閃香港」，星期五到港，星期日回去。雖然復合了一陣子，但後來對方都是單方面分手。也有不少巴絲打運用千字文，嘗試求得對方心軟復合。

雖然這方法簡單直接，但就如巴絲打所言，「將自己做到咁cheap」，把尊嚴放得那麼低，對方只會更不珍惜，最後「一定會失敗」。

（２）喺對方樓下等足幾個鐘

被分手感到不甘心，很想親眼望到對方，看看有沒有機會扭轉分手的局面。以上的心理演變導致了很多人呆呆的坐在前度家樓下，靜靜等待對方出現。有巴打說自己當時被分手，在對方家樓下「喊哂口咁等左（咗）4-5個鐘」，「就為見佢一眼」。又有巴打表示自己有相同經歷，但換來的只是對方「最後望咗我一眼就入咗去大廈入面」。又有巴打表示自己「凌晨去咗佢屋企樓下等佢」，「等咗幾個鐘見吓佢同俾返啲嘢佢」，以歸還物品為由等對方，讓人感到心傷。

（３）IG出post引對方注意

在一段關係曖昧時，你會不會借Facebook及IG發文，故意讓對方看到你的心意？反之在一段關係結束後，你也可以在IG上發心情文，讓前度看到分手的你如何傷心欲絕，讓他內疚。有絲打說自己會在IG上「用病博可憐」，吸引前度觀看。亦有不少巴打表示自己會在IG Story上載自己自己運動，旅行遊玩等正能量照片，表達出「沒有你，我活得更好！」的訊息，希望反過來吸引對方注意，覺得擁有自己的拍拖生活更理想。當然，這招只在對方還沒有封鎖你才可以使用。

（４）花心思製造禮物

有為數不少的巴絲打都試過花心機製作的禮物，希望挽回前度的心。有巴打表示自己試過無數款不同的禮物，如「寫左（咗）個關於我地（哋）萬幾二萬字既（嘅）故」，又試過「剪咗條回憶片比佢」，更在對方生日時「手工整左（咗）幾份禮物比佢」，但最終對方都不接受，分手收場。也有巴打指自己當年「摺咗好多心心比佢」，怎知對方收完後竟跟他分享自己被人追求的經歷，真正當了他是朋友。也有巴打想著寫信給前度希望可以箍煲，被一眾巴絲打勸導他不要做。

（５）像平時一樣相處

分手最難就是放下，因此很多巴絲打也試過扮作沒事發生過一樣。雖然關係已經變回朋友，但與對方仍然互相Whatsapp慰問，又會一起逛街及在閒時通電話，與拍拖時的境況相差無幾。有巴打甚至表示自己在Whatsapp比平時付出「更多嘅關心」，希望對方接收到自己的心意。又有巴打甚至扮作無事發生過，仍然「扮無嘢講我愛你」。但有巴打也表示最好不要「講埋d（啲）男女朋友既（嘅）對話」，「唔好問食左（咗）飯未，著多件衫果d野（啲嘢）」，應該以朋友身份「重新同佢熟返先」，「約到佢出街先再次示愛」。

（６）消失一段時間先

與上文的做法完全相反，有巴絲打都說自己會直接消失於對方眼前，反過來讓對方心癢癢，希望找回自己。有巴打表示「當愛情失去平衡，佢強勢過你，佢唔會覺得你係d（啲）咩」，所以要反其道而行，「從佢世界完全消失」，「佢IG d（啲）野我一個都唔睇，Story唔入」，最後對方反而受你影響，「日日秒睇我IG Story囉」，活得比他好，自然可以吸引他歸來。也有絲打表示女孩子其實習慣了你的存在，只要頭20天消失，女孩子多數「7-8成」會主動找回你。亦有巴打說自己打算一個月不再找對方，如果前度不停看自己的IG Story，就再約對方吃飯，看看可不可以與對方重新開始。

在一片負能量的經歷分享中，其實亦有很多巴絲打勸導大家不要把前度看得太重。突然分手當然接受不了，但「春天分手，秋天會習慣」，這個世界沒有誰不可以失去。與其糾纏在一個不愛你的人身上，不如積極裝備自己迎接下一個真命天子的來臨吧！