BTS巴西開演唱會　父母代子女排通宵　成功購票後激動落淚

撰文：李梓媛
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組合防彈少年團（BTS）不只在亞洲地區爆紅，遠至歐美地區也有超高人氣。日前，巴西演唱會的門票終於公開發售了，不少粉絲為了見偶像一面，不惜排幾晚通宵。有父母成功為子女買票後激動落淚。
BTS將在5月25日於巴西聖保羅舉行演唱會
BTS將於5月25日在巴西聖保羅
舉行「LOVE YOURSELF」演唱會，
該場館可容納5萬5千名觀眾。
根據巴西傳媒「HojeEmDia」的報道，
在門票開售前幾天已經聚集了大批粉絲排隊。
大批粉絲聚集在售票處外排隊（YouTube@HojeEmDia片段截圖）
當中最受矚目的，
就是為了子女通宵排隊的父母。
其中一名有兩個女兒的母親，
成功購票後激動落淚。
她表示，
自己排了兩天通宵，
為了只是給女兒送生日禮物。
「我真的很高興，
終於可以安心入睡了！」
另一名父親同樣是
為了女兒的生日禮物來買票。
接受記者訪問時，
他邊說邊哽咽，
「我花了1230BRL
（約港元2500）買了2張門票，
女兒說她的願望就是親眼看到他們，
所以我為了給她買，
我在街上睡了幾天。」
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