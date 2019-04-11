BTS巴西開演唱會　父母代子女排通宵　成功購票後激動落淚

組合防彈少年團（BTS）不只在亞洲地區爆紅，遠至歐美地區也有超高人氣。日前，巴西演唱會的門票終於公開發售了，不少粉絲為了見偶像一面，不惜排幾晚通宵。有父母成功為子女買票後激動落淚。

BTS將在5月25日於巴西聖保羅舉行演唱會

BTS將於5月25日在巴西聖保羅

舉行「LOVE YOURSELF」演唱會，

該場館可容納5萬5千名觀眾。

根據巴西傳媒「HojeEmDia」的報道，

在門票開售前幾天已經聚集了大批粉絲排隊。

大批粉絲聚集在售票處外排隊（YouTube@HojeEmDia片段截圖）

當中最受矚目的，

就是為了子女通宵排隊的父母。

其中一名有兩個女兒的母親，

成功購票後激動落淚。

她表示，

自己排了兩天通宵，

為了只是給女兒送生日禮物。

「我真的很高興，

終於可以安心入睡了！」

另一名父親同樣是

為了女兒的生日禮物來買票。

接受記者訪問時，

他邊說邊哽咽，

「我花了1230BRL

（約港元2500）買了2張門票，

女兒說她的願望就是親眼看到他們，

所以我為了給她買，

我在街上睡了幾天。」​

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