長期要抱抱、不停loop對話　網民集合痴女系女朋友8個特徵

長期想念男友、每次見面都想大力抱抱，你有否以上徵兆？ 有連登會員「玻璃之情」發文指自己已經愛男朋友愛到痴戀的地步。樓主說自己無時無刻也想見男朋友，每天只想黏著男友做任何事，每次見面都要抱緊他。 或許很多人會覺得樓主太痴身，是個麻煩女友。但樓主的行為卻得到不少絲打共鳴，紛紛指出自己的「痴女」事例。《Opener》為大家集結以下幾點，大家又看看自己是否「痴女系」女友？

樓主此文一出，成功引出很多「痴女系」絲打訴說自己對男友的瘋狂行為。（《致我們單純的小美好》劇照）

［1］不停要求抱抱同kiss

擁抱與親吻是一種維繫戀人感覺的行為，但「痴女系」女友需要的是大量的擁抱與親吻。為數不少絲打表示每次「見親面都好想攬住佢」，「好想咀佢」。有些絲打更露骨的形容自己已經不算親吻，而是要「吸住佢嘴仔」，那就可以一刻都不分離，相當「痴線」。有絲打就說自己不止要親吻嘴部，就連臉、額頭、甚至手背也不放過。

［2］無時無刻掛住對方

所謂「思念是一種病」，對於「痴女系」女友來說，只要離開男友一分鐘，就會掛念男友。很多絲打都表示「明明已經成日都見但仲係會長期都會好掛住佢」，有些更會在見面時都有「掛住嘅感覺」。而解決相思之苦，很多絲打表示就算男友不在身邊，都會打電話與男友聊天，因為「聽到佢把聲都已經覺得好開心」。再進一步就直接Face Time男友，可以看到男友就滿意了。

［3］聞對方體味

不要以為只有狗狗嗅覺才靈敏，「痴女系」女友的鼻子在對著男友時，也有驚人的嗅覺。有絲打說自己很喜歡男友的味道，會在男友睡覺時偷偷地聞。也有絲打表示自己最喜愛男友出汗後的汗味，很想偷偷地拿走男友的衣服然後獨狂品嚐。其實有科學研究解釋過，當一個人很愛對方的時候，便會一併喜歡上對方的味道。所以「痴女系」女友不是狗狗般喜歡聞，而是太愛男友的表現。

［4］不停loop相loop對話

回憶總是美好，相片與短訊就是幸福的證明，所以「痴女系」女友都很喜歡重溫與男友的合照與Message。有絲打說平時見不到對方，就會瘋狂「望返啲合照」，又會「碌返以前啲對話」，要回憶同男友的「小美好」。又有絲打表示自己會Cap低重點對話，讓自己聞時拿出來回味一番。更有絲打透露自己與男友拍拖一天後就要拿出當天的相片回味，不要讓時間冷卻當中的火熱。

［5］好想攬住對方瞓

有不少「痴女系」絲打都表示很喜歡與男友一起進睡。有絲打說自己以前與ex一起時相當獨立，但與現任拍拖後就變成痴女，與現任睡覺需一定要「兩隻手攬住手臂額頭要貼住佢膊頭」，像隻樹熊抱著大樹般抱緊男友睡覺。她又表示坐車睡覺雖然「好驚佢手痺」，都忍不住都要抱著男友才入睡。另一個絲打就最喜歡「偷影男友瞓覺」，覺得男友睡覺的樣子最可愛。

［6］虐待男友身體

真正接近「痴女」的行為，就是對男友身體作出奇怪的動作。有絲打表示喜歡「訓係度係後面攬住佢」，雙手找住男友的「肥仔波」。有絲打就明言自己很喜歡「渣男友胸肌」，男友制止就會「好唔開心」，所以深夜睡覺才「偷偷地揸佢」。又有絲打說自己很喜歡咬男友，想讓他「面豬登」有咬痕。總而言之，「痴女系」對男友身體玩法五花八門，非常變態。

［7］想瘋狂買嘢氹男友

「痴女系」女友看見任何東西，都可以聯想到男友。有絲打說自己平時逛街都會買很多吊飾給男友，感覺就像主人買衣服給寵物一樣，因為覺很他穿起來會很好看很可愛。又有絲打表示自己早前又買Figure、又送PS4及演唱會飛給男友，因為「見到佢開心自己就好開心」。有絲打更試過想花十多萬送男友一架電單車，被男友形容為「痴線」。

（《原來是美男》劇照）

［8］好驚男友覺得痴身

最後，其實所有「痴女系」女友都很害怕男友覺得自己「太痴身」，會令對方沒有了自己的私人時間，「厭自己煩」，但卻控制不了自己。有絲打表示覺得自己「好痴線」，「成日好想有縮細槍將男朋友縮到迷你版咁」，把男友放入口袋「帶佢返學」，「平時又放返大佢比佢做下自己野」，很害怕自己的想法令男友覺得「成個世界得返佢一個」，給了男友壓力。

有很多人表示「痴女系」女友很煩，但也有不少巴打表示「好想要呢啲女朋友」，所謂「人夾人」，其實女友是否「痴女系」，都是看男友怎樣看待，最重要是大家選擇到合適的另一半。