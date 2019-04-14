【電影冷知識】電影中人物吸毒時所吸入的「白粉」真身是甚麼？

拿出你的信用卡、在桌上灑下白色粉末、切一切、拿出一張鈔票捲成管狀……「嚴正反制毒品！」我聽到你心中的吶喊了，我知道你不碰毒品，但這些動作對你來說如此熟悉：在許多黑幫電影裏、在許多80年代的動作電影裏。毒品，一直是電影裏重要的道具，它反映着這顆星球數十年來的一股黑暗勢力。但電影畢竟是做戲，而我們卻期望每部電影都有強大的說服力。一個尷尬的問題於是產生：演員明星們在拍戲現場，抄起管子大力吸進鼻腔的「毒品」到底是甚麼？

當吸毒變成了一種時尚

我們要先排除那些都市傳奇：某些信仰方法論演技的專業演員，真的在片場吸食真白粉，來幫助自己完成奧斯卡等級的演技──這哪是演技啊！這根本就是歡樂派對！不要再相信這些謠言了（儘管不全都是謠言）！我們要談的是假白粉，是阿爾柏仙奴（Al Pacino）在《疤面煞星》（Scarface）裏在桌上疊成一座小山的假白粉，是紐約市警局在片場監督也不用遮遮掩掩的假白粉。

毒品帝國之王艾斯科巴。（網上圖片）

在遙遠的80年代，吸毒是一種時尚──真的！──這一切都得歸功於緝毒署恨之入骨的大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar），他有系統地將大量的毒品銷入美國，讓美國國內洛杉磯等地的夜生活比白天還閃亮──你可以從Netflix的影集《毒梟》（Narcos）與湯告魯斯（Tom Cruise）的電影《巴利薛爾：飛常任務》（American made）裏學到這段歷史。

《巴利薛爾：飛常任務》劇照

而既然荷李活是洛杉磯最奢華的地區之一，而荷李活的明星又賺到盤滿缽滿，他們當然少不了來點小粉末助興每個夜晚。俗話說的好，屠夫怎怕沒豬油，荷李活的動作電影裏開始也出現了大量的毒品，許多演員在演出吸毒戲時根本是駕輕就熟──這場戲就算做是今晚的預熱吧！

白粉可不能亂吸──到底他們都吸了些甚麼

但是電影公司老闆與監製，可不能允許明星吸毒後茫暈暈地工作。假白粉遂隨着毒品在主流與B級片裏逐步增加鏡頭的狀況下誕生，可是，雖然很容易找到白色的粉末，但要被吸進巨星高貴平滑鼻腔裏的粉末，應該不能是隨便一種白色粉末。

《AV》劇照

彭浩翔導演的《AV》裏，幾個角色為了證明「男孩不壞、女孩不愛」理論，而把餐廳的糖粉當作白粉猛吸一通。電影裏已經演出他們鼻腔重創的蠢模樣，我們就知道不是甚麼白粉都能亂吸的──不，誰會蠢成這樣呢？但是換個角度，要如何找出最像白粉、對演員最不傷身體、卻又最像真實白粉的假白粉，這是電影幕後道具團隊數十年來的研究精華與經驗智慧。

有趣的是，正如同每個人都有自己喜愛的食物口味，假白粉的選擇也是各形各色。在荷李活早期，奶粉是大量作為假白粉的材料。奶粉至少是食物、而且聞起來有奶香──這很重要，因為是你的鼻子要吃的。但是奶粉麻煩之處，在於奶粉通常有着淡淡的粉黃色，這很容易在近拍毒品時露餡──「你是在吸奶黃可卡因嗎？」──因此，很明顯還不是所有奶粉都可以當白粉，還得選擇雪白無暇的奶粉。奶粉真不錯，如果演員加班到半夜，還可以幫他們泡一杯通宵奶當消夜，真是一兼兩顧、吸粉又吃粉。

《一世狂野》劇照

比起來，有些道具組選擇烘培蘇打（Baking soda）就不太人道了──把Baking soda寫成烘培蘇打而不是蘇打粉是不是讓它更像食物了呢？

蘇打粉真的不是甚麼山珍海味，雖然它可以吃，但它有淡淡的苦味，而且它本身是鹼性的，吸進鼻腔後不知道會對嬌嫩的鼻腔黏膜產生甚麼反應。苦主就是可憐的阿爾柏仙奴，他在《疤面煞星》裏飾演狂妄的古巴毒梟，這部經典黑幫電影的吸毒畫面當然很多，阿爾柏仙奴可是狠狠吸了不少。這導致他在電影拍完後數個月裏，鼻腔道都出現問題──真諷刺，假白粉跟真白粉都一樣傷身。

阿爾柏仙奴搏命演出。（劇照）

先暫停還有哪些假白粉的話題，光是吸白粉這件事就很令人頭痛。因為演員可能得重複表演一個簡單的吸白粉片段數十次，而不管他們吸進的是珍珠粉還是人參粉，都很難消化這已經霸佔他們鼻腔的大坨白粉。不過這也難不倒老經驗的道具組了，他們會在吸管內部塗上一層凡士林，讓演員吸進的白粉黏附在吸管壁而不是他們的鼻孔裏。

在2018年電影《扮工室上位攻略》（Sorry to Bother You）裏，這根鈔票吸管裏甚至有根暗管，連接到桌下的吸塵器。（劇照）

「白粉」再進化：科普這些看起來很純的東西真面目

時代逐漸進步，荷李活也漸漸把演員當人看了，道具組的生活智慧經驗也越來越豐富，各式各樣的假白粉出現造福被迫吸毒的演員們，甚至還可以根據不同的毒品使用情境，採用不同的假白粉。2011年美劇《Homeland》裏，由Damian Lewis飾演的男主角染上毒癮，因此影集中會出現他在桌上切白粉的情景，而這些「用來切」的白粉，已經不再是單純的奶粉或蘇打粉了。《Homeland》的道具主管Gillian Albinski表示：

我們通常會使用玉米澱粉，但我們一定會外加一點嬰兒奶粉進去，因為澱粉本身太重又太黏了。

而如果是吸食用的假白粉呢？

我們會採用一種粉狀乳糖，

2011年電影《邊個波士唔抵死？》（Horrible Bosses）道具主管Mychael Bates有新花招：

你可以真的吸食這種乳糖，它不會有任何副作用，它其實也算是一種乳製品。

《邊個波士唔抵死？》：其實哥連法路以前是有名的道友……（劇照）

並沒有，因為如果你有乳糖不耐症，你可不希望在鏡頭前吸完一管乳糖後馬上去廁所報到。那麼別擔心，肌醇（inositol）是你的救星。肌醇這個名字看來有點恐怖，它另一個名字比較友善一點：維他命B8。這種維他命B粉末可以呈現完美的白皙、夠細但不會太細的質感，更棒的是，它是維他命B，而你喝的任何提神飲料裏多少都有維他命B。這代表吸食肌醇是真的會讓你「嗨」一點點，這讓人有一種奇妙的感覺：想想如果你在這場吸毒戲裏NG太多次，你最後會不會真的因為吸了太多肌醇而嗨起來？

《華爾街狼人》劇照

今天的銀幕白粉冷知識，你最喜歡哪個部分呢？

其實影劇的道具組需要時常諮詢毒物學家，以了解各種假白粉要如何擬真。這讓假白粉的學問事實上快要跟真白粉一樣複雜，而且明顯很快地就要超越了。為了滿足白粉的各種使用情境──可能被角色灑到空中、可能必須灑到演員臉上不掉粉、可能需要在桌上堆得夠高而又不崩塌等等──當今荷李活的假白粉已經不會使用單種材料製作。

這堆白粉裏可能包含了肌醇、維他命粉、奶粉、還有糖粉等等，舉個例子，似乎多吸多強身的肌醇，加熱之後的效果很差，所以如果你要一個白粉放在湯匙上加熱的鏡頭，那麼就千萬別放肌醇：只要混合砂糖與蘇打粉，就可以給你最美的畫面。

《毒梟》劇照

假白粉是電影歷史中最隱姓埋名的一群工作者共同創造的智慧結晶，這些電影幕後的道具組工作人員們，花費腦筋讓你在銀幕上看到數秒的白粉虛實難辨。這事實上是一件奇妙的成就：我們一輩子可能都不會接觸真實的毒品，但這些假白粉卻讓我們的眼珠逐漸了解真白粉的真實樣貌，而這全都得歸功於化生活智慧為電影魔術的厲害道具師們。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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