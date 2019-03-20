【脫毒女剝牙記】被毒品毁掉牙齒　義務牙醫替她剝掉18隻牙重生

離開了毒品，仍離不開毒品帶來的後遺症。Anna因為吸食毒品，致牙齒嚴重損壞，即使成功戒毒、改過自身，亦因為一副爛牙，一度不敢視人。 有機構推行「牙齒閃閃」計劃，邀請牙醫免費為成功戒毒一年或以上的人士，提供牙科治療。參與計劃的牙醫表示，希望社會給予戒毒人士一個機會。 重建口腔後，Anna終於可以開懷大笑，抬起頭來，面對人生。 攝影：高仲明

化上淡妝，一身黑色型格打扮的Anna，還未開口說話，燦爛的笑容已令人留下深刻印象。「我依家都幾靚呀！」言談間她總會哈哈大笑，予人開朗、自信的感覺。

不過，當她躺在牙醫治療椅上，準備被牙醫取出口腔中的假牙時，她重覆向攝影師表示：「唔好咁近影到我呢個樣，我唔想人記住。」一副假牙如同她的盔甲，沒有牙齒的她，頓時變得脆弱。

牙醫正為Anna治療牙齒，現在她只剩下4隻真牙。

朋友帶壞 用毒品麻醉自己

別人老來才掉牙，Anna四十多歲便真牙盡失，都是吸毒之過。

自15、16歲時她吸了第一口煙起，便毒禍纏身。「以前禁毒意識唔強，有啲人食咗毒品都唔知自己食咗毒品，好似成班friend傳枝煙仔，大麻又好，入咗毒品嘅煙又好，你根本唔知係毒品嚟，佢又食、你又食，咪大家一齊食。」

她說當時感覺好玩，有人陪伴自己，即使危險，亦是大家一起危險。「我冇諗過會上癮。」她形容上癮時狀態如「撩骨」，輕則流眼水、鼻水、打呵欠，重則「成身有嘢撩你，咬你，係身癮。」

身癮可止，心癮卻難治。她曾經長時間吸食白粉，雖決志信主後成功戒毒一年，但之後心癮起，又重新吸食不同毒品十多年。「毒品係一種你以為可以治癒嘅嘢，有啲人鍾意打機、食煙、賭錢，其實用好多嘢去醫治、麻醉你心入面未被醫治嘅地方。」

Anna說吸毒時身形瘦削、精神不振，現在面色紅潤，也很愛笑。

缺乏家庭樂 用吸毒療傷

她心裡面埋藏了一道傷痕，以前不曉得，到戒毒後整理前半生，始知那道傷痕叫「家庭」。「爸爸媽媽唔會成日照顧你，各有各生活，會打架，搬來搬去。原來對自己來講係一種不安，當我覺得屋企冇溫暖，就出去搵所謂嘅溫暖。」

因為毒品，Anna留連夜總會、舞廳、酒吧，認識不同「朋友」。2001年她與前夫結婚，二人都曾經吸毒，但誕下女兒後都放下毒品。重捨家庭溫暖的日子並不多，女兒三歲時，丈夫外遇，離開了她。於是她又重投毒品懷抱，「原生家庭冇愛，我冇諗過結咗婚都係冇愛，所以用毒品來處理傷害，用毒品去逃避。」

以往她傷害自己，去搏取別人的愛，「我覺得人哋欠咗我，其實好自私。」

多次自毀 為女兒重新振作

2011年，她正式收到離婚協議書。那段日子裡，她試過割脈、想過跳樓，「經常想自殺，想毀滅自己。」最終是女兒把她從懸崖邊拉下來。「好神奇，每次想死，個女都係隔離出現，喊呀、攬住你。」

她重新戒毒，明白到人生不應為別人而活，而是為自己而活。「以前覺得你唔關心我，好，我就傷害自己，等你關心我。今日諗返，其實我只係想引人注意。」女兒是上天安排在她身邊的天使，她想成為女兒榜樣，學習做一位好媽媽，決定戒毒。「如果我唔改變自己，個女就會延續我嘅路。」

毒品影響Anna的健康、外觀、自信與社交，她說：「當初冇諗過禍害咁大。」

爛牙帶走自信與笑容

戒毒人士要重投社會不容易，毒品亦留下許多後遺症。因長期吸食「咳藥水」，令Anna蛀牙、牙齒變黑、牙痛，更有進食困難。因為無牙，她只能將食物硬吞，致令消化系統出現問題，更患上胃潰瘍。

化妝品可以修飾倦容，但牙齒缺損難以遮掩。「以前唔會笑，扮靚都冇意思。」Anna戒毒後，每次到學校分享自己的故事，她都會戴上口罩。她也自覺醜怪，不去見工，也不去見人。

基督教香港信義會社會服務部服務總監梁玉娟指，不同毒品的「後遺症」亦不同，吸食「咳水」及冰毒，牙齒損耗則較明顯。這些過來人即使成功戒毒，亦因一副顯眼的爛牙，甚至無牙，而嚴重缺乏自信。一些對學歷要求不高的工作，如保安、美容、商場接待員等，戒毒人士亦會因爛牙而不敢求職，影響生計。亦有戒毒人士因牙齒不美觀，不獲服務業招聘。「佢哋就會因為咁而唔搵工，覺得其他人認為自己奇怪，過唔到自尊心個關。」

牙醫陳奕朗（右）及余倩華（左）希望長遠成立一個慈善機構，招攬更多牙醫義務參與，讓更多戒毒者得到牙科治療。

助戒毒人士整牙 重回人生正軌

基督教香港信義會社會服務部負責營運的「天朗中心」，在2017年3月正式推行「牙齒閃閃」牙科治療計劃。計劃中，牙醫陳奕朗及余倩華義務為成功戒毒一年以上的參加者，提供種稙假牙等治療。至今共有27名戒毒人士完成治療，參加者更必須為履行50小時以上的義工服務，回饋社會。

牙醫陳奕朗表示，感覺社會上的服務對象主要以老人、青年為主，向戒毒人士提供的服務不多，故認為有需要幫助他們。加上參加者需履行義工服務，認為「我幫到佢，佢又幫到人。希望鼓勵佢哋，由佢哋鼓勵其他同路人。」

坊間種植假牙收費昂貴，陳奕朗及余倩華希望長遠成立一個慈善機構，招攬更多牙醫義務參與，讓更多戒毒者得到牙科治療。「身為牙醫，整幾隻牙，就可以改變佢哋人生、社交、健康，好大意義。」

計劃推行至今，先後有49人參加，完成治療有27人，他們平均年齡35歲。