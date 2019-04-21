網民票選10大ending妖精　朴志訓憑一個wink拿下冠軍

「ending妖精」即是指每一個舞台完結後，擁有最後一個鏡頭的人。到底在韓國人心目中，除了朴志訓之外，還有誰有資格當ending妖精？

朴志訓

【1】朴志訓



2017年參選《Produce 101》第2季的朴志訓，在主題曲舞台《Pick Me》中雖然不是擔任centre，但憑著在ending的一個wink就成功令人氣急升，由第一集至最後一集的排名從來未跌出上位圈，最後成功成為Wanna One一員。他在這次的選舉中，亦以壓倒性票數（30多萬）獲得冠軍。

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【2】柾國



緊接著朴志訓的就是防彈少年團的柾國，得票率是43.4％。雖然柾國是隊內的忙內，但在舞台上總是散發著不比哥哥們弱的霸氣，不論曲風是可愛還是性感，他也在結尾時充分發揮了ending妖精的精神，不惜一分一秒地動搖著Army的心！

【3】元虎



Monsta X的元虎拿下第3位，得票率7.07％。性感爆發的Monsta X，舞台總是充滿著男性美。而元虎在舞台上的表情總是非常到位。特別是在《Jealousy》一曲，經常被攝影師補捉到其性感的動作和表情。

【4】Irene



Red Velvet的隊長Irene，一向都以美貌著名。她被稱為「女團最強美顏代表」，甚至在整容界都是非常熱門的「整容指標」。就連攝影師大哥也紛紛倒在她的顏值下，經常都將最後一個鏡頭對準她。

【5】Sana



Twice的日本成員Sana拿下第4名。自從於神曲《Cheer Up》創造了「shy shy shy」模仿熱潮之後，Sana的人氣便不斷上升。長相甜美，加上超愛撒嬌，因此成為了一眾宅男心目中的女神。

【6】岡旻



今年1月才出道的VERIVERY，7名成員不但外表出眾，而且也十分有才華。其中忙內岡旻的人氣特別高，就是因為他在出道歌曲《Ring Ring Ring》的舞台中得到了ending鏡頭。

【7】鄭彩娟



現時為女團DIA成員的彩娟，曾經參加第一季《Produce 101》。在參賽期間，她憑著一次翻唱少女時代《重逢的世界》的舞台令人氣急升。因為她在最後一個鏡頭中的樣子實在太美了！

【8】Arin



第8名有女團Oh My Girl的忙內Arin。出道至今一直走清純路線的OMG，去年終於憑著《Secret Garden》一曲成功拿下一位。而長相甜美的Arin，亦成功晉身ending妖精行列之一。

【9】張元英

第二代國民女團IZ*ONE的centre張元英，雖然年紀輕輕，但已經擁有非常穩固的粉絲基層。仍為IZ*ONE的centre，差不多所有舞台的最後鏡頭都是歸她所有！

【10】李娜恩



女團April的成員李娜恩，去年憑著網劇《A-TEEN》成功彈起。除了因為長得漂亮之外，她在舞台上的表情也十分到位，懂得抓住鏡頭的位置，立刻反應過來做出適合的表情和動作。

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