太妍要走性感路線？！盤點8名穿Bra Top晒身材韓國女偶像

少女時代隊長太妍日前於IG上載了一張令網民暴動的性感照！照片中，她擺著不經意的表情，身上只穿著bra top，少有地「賣弄性感」。除了太妍之外，還有哪幾位女偶像穿bra top曬身材呢？
太妍、泫雅（ig@taeyeon_ss、hyunah_aa）
【1】太妍
少女時代的隊長太妍，
雖然是隊中年紀最大的成員，
但性格卻最像「忙內」。
近年來，
她逐漸脫離小女孩的形象，
偏向走成熟的風格。
4月4日，
她於IG上載了一張只穿著bra top的相片，
少有地賣弄性感。
【2】泫雅
有「性感小野馬」之稱的泫雅，
一直以來都是走性感路線，
經常都穿著破格的衣服。
非常火辣的她，
不時在IG上上載只穿bra top的照片，
大曬姣好的身材。
【3】Solar
Mamamoo的隊長Solar，
出道沒多久已經拍過一系列內衣雜誌照，
連《我們結婚了》的「老公」
Eric Nam看了也大呼「害羞」！
她經常在舞台上穿著性感破格的衣服，
更有粉絲曾經向公司投訴
「別再讓Solar穿這麼少布的衣服」！
【4】華莎
華莎和Solar一樣
都是Mamamoo的成員。
華莎有著與Solar不同的風格，
更被稱為「韓國的Beyonce」。
她去年曾經多次登上性感的舞台，
大騷姣好的身材。
【5】孝敏
T-ara出身的孝敏，
近年專注solo發展。
3年前，
她推出第二張專輯《Sketch》，
拍攝了一系列超性感的照片和MV，
大膽得至半裸上半身。
【6】孫娜恩
「清純妖精」Apink的成員孫娜恩，
一向都是有名的女神級偶像。
不但樣子甜美，
還有一條螞蟻腰和大長腿。
雖然與「清純」一詞掛勾，
但其實娜恩偶爾也會低調地賣弄性感。
【8】Yuri
少女時代的Yuri，
一向給人的感覺，
都是帶著健康美的性感，
在少女時代之中，
她一直都是負責活力、性感的舞台。
《The First Scene》圖片
【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！
按此立即購票
按此瀏覽武博專頁