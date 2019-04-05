太妍要走性感路線？！盤點8名穿Bra Top晒身材韓國女偶像

少女時代隊長太妍日前於IG上載了一張令網民暴動的性感照！照片中，她擺著不經意的表情，身上只穿著bra top，少有地「賣弄性感」。除了太妍之外，還有哪幾位女偶像穿bra top曬身材呢？

太妍、泫雅（ig@taeyeon_ss、hyunah_aa）

【1】太妍

少女時代的隊長太妍，

雖然是隊中年紀最大的成員，

但性格卻最像「忙內」。

近年來，

她逐漸脫離小女孩的形象，

偏向走成熟的風格。

4月4日，

她於IG上載了一張只穿著bra top的相片，

少有地賣弄性感。

【2】泫雅

有「性感小野馬」之稱的泫雅，

一直以來都是走性感路線，

經常都穿著破格的衣服。

非常火辣的她，

不時在IG上上載只穿bra top的照片，

大曬姣好的身材。

+ 3 + 2

【3】Solar

Mamamoo的隊長Solar，

出道沒多久已經拍過一系列內衣雜誌照，

連《我們結婚了》的「老公」

Eric Nam看了也大呼「害羞」！

她經常在舞台上穿著性感破格的衣服，

更有粉絲曾經向公司投訴

「別再讓Solar穿這麼少布的衣服」！

【4】華莎

華莎和Solar一樣

都是Mamamoo的成員。

華莎有著與Solar不同的風格，

更被稱為「韓國的Beyonce」。

她去年曾經多次登上性感的舞台，

大騷姣好的身材。

【5】孝敏

T-ara出身的孝敏，

近年專注solo發展。

3年前，

她推出第二張專輯《Sketch》，

拍攝了一系列超性感的照片和MV，

大膽得至半裸上半身。

【6】孫娜恩

「清純妖精」Apink的成員孫娜恩，

一向都是有名的女神級偶像。

不但樣子甜美，

還有一條螞蟻腰和大長腿。

雖然與「清純」一詞掛勾，

但其實娜恩偶爾也會低調地賣弄性感。

【8】Yuri

少女時代的Yuri，

一向給人的感覺，

都是帶著健康美的性感，

在少女時代之中，

她一直都是負責活力、性感的舞台。

《The First Scene》圖片

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