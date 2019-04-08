【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】5hz：唱歌會為我們帶來自信心

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【34】5hz我介紹。

龔嘉盛 攝

5hz 學校：香港恒生大學(HSU) 科目：BBA 年級：Year 1

唱歌唔單止係一種興趣，唱歌亦都係一種自我肯定嘅方法

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大家好，我地係5hz! 5hz 係由5條友組成既 Band,我地既平均年齡大概係18.6歲，最細個個就係我地Vocal Vivian，最老係我地鼓手阿正，但其實佢都唔係好老㗎咋！中間個啲呢就係結他手 Clovis, 琴手 Eve, 仲有 Bass 佬 Jed。

我地隊Band都係啱啱組成左半年，而家仲摸索緊我地既風格，而Eve 同Clovis平時鐘意聽啲Soul嘢，Vivian就鐘意聽R&B，咁鼓佬正鐘意聽Punk，Jed就鐘意聽Rock，呢5條友咁九唔搭八，究竟係點樣走埋一齊呢？其實我地大部分人都係讀CityU Creative Media 架！我地入面有4個都係Year1。希望將來會見到大家！同埋希望大家都可以投票支持下我地啦



我係Vocal Vivian，我細細個就已經好鍾意唱歌㗎喇，小學嘅時候都有參加合唱團同埋參加唱歌比賽。中學時期就有參加校內同校外唱歌比賽，而且都拎到唔錯嘅成績，所以我對唱歌嘅熱誠越黎越大，更加鍾意唱歌。

唱歌會帶比我一種自信心，令我個人會有返自信，而且我會用唱歌嚟減壓，見到自己偶像做到嘅歌唱技巧我都會自學練習，慢慢就覺得唱歌唔單止係一種興趣，唱歌亦都係一種自我肯定嘅方法。

參加比賽對我黎講係一個自我突破嘅方法、形式，同時都係我學習嘅好機會，聽到唔同評判嘅意見可以改善自己不足嘅唱歌技巧和表演方式，所以我地參加黎嘅比賽唱歌除左可以令我提高自信心同減壓，亦可以令我遇到唔同志同道合嘅朋友，就好似黎個比賽令我認識到我嘅Band友們，一齊分享、交流音樂。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場