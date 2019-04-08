真正hea遊　與自己對話　網民齊數獨遊7種體會　令人一試上癮

最近有網民在連登上發文指近年很多人愛上了獨遊，詢問一眾巴絲打到底一個人旅行是什麼感覺。很多曾經享受過獨遊樂趣的巴絲打紛紛留言，解釋到底一個人旅行有何等魔力，令人一試上癮。曾經獨遊的你在巴絲打的留言中又有沒有尋找到一絲共鳴呢？

近年興起一個人旅行，到底當中有什麼魅力令人一試上癮。（GMOクリック証券 廣告）

【1】 享受真正的自由自在

相信訪問10個人獨遊的好處，10個人都會答你可以隨心所欲，「想去邊就去邊 行幾耐就幾耐」，「想幾點起身就起身，幾點岀門口都得」。很多巴絲打都認為獨遊的好處就是排除與人同遊的壞處，「唔使就人，鍾意做咩都得」。有巴打分享自己曾經想帶女友走遍全世界，但發現其實女友眼中只有日韓台，「唔係每個人所追求既野都一樣」，如其勉強她與自己同遊，不如一個人旅行來得瀟灑自在更好。這位巴打更稱自己獨遊的時候分享相片給女友看，她會更用心回應，總好過她去一個不喜愛的地方，在旅遊時爭執，影響感情。

（《鬼怪》劇照）

【2】學習排解孤獨

「有時都會幾悶」，一個人旅行，就是一個練習與孤獨共舞的機會。很多巴絲打都覺得一個人旅行在某些時侯會感到異常寂寞，「自己一個冇得同人分享果一刻既感受」，尤其到一些為了情侶放閃打卡的景點，「呢啲時侯會好想有人陪」。但正正就是這種體會，可以給予人一個學習排解寂寞的機會。有巴打就說自己第一次獨遊，「頭個幾日未慣會悶」，但慢慢習慣了，便開始發現自己開始學懂方法排解寂寞，「夜晚返酒店聽歌瞓」，「開始不停搵人吹水」，原來自己一個人也可以生活，「自己都未廢到咩都要靠朋友」。

【3】與自己對話

承接上一點，一個人孤寂的時候，變相會令自己多了與自己對話的時間與空間。有巴打形容獨遊就是一段「瘋狂自言自語思考人生嘅日子」，「會比自己沉澱一下思緒，睇清楚自己最渴求嘅係乜」。有巴打描述一次獨遊看完極光後，發現世界真的很大，再一次「同自己內心對話」，更了解自己喜歡什麼。亦有巴打分享自己一個久了，會掛念朋友及家人，更了解原來「講同一種語言嘅人」對自己有多重要，「臨上機返香港嘅時候會有一種莫名嘅感動」。

（《男朋友》劇照）

【4】認識新朋友

沒有了朋友同行，就是給予自己一個機會認識新的人。有不少巴絲打都說獨遊會有更多機會接觸陌生人，「會成日比人撩你傾偈」，會更大膽用外語與人溝通，「敢主動搵水吹」。而且不少巴絲打更分享了不少識新朋友的奇遇，包括一個巴打在杭州旅舍居然認識了一個來自澳洲的伯伯，然後一起玩足7天；也有巴打說自己旅行的豔遇，最後變成了自己女友，令一眾巴打看到羨慕不已，大呼「為何這些機會不屬於我」。

（《鬼怪》劇照）

【5】學懂隨機應變

有巴打認為自己一個旅行最考驗得到一個人的「執生能力」，因為身邊「冇人提你冇人幫你」，有什麼問題都要自己想清想楚。他說當日試過旅行轉機遲了一班飛機，非常害怕，但冷靜下來又覺得加錢買下一班飛機就解決到的事，其實問題也不算大。這種訓練臨場應對的能力除了可自我增值外，也教懂了自己原來很多問題，用平常心面對就好了。

（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

【6】真正深度遊

有巴打說，兩個人旅行「係你哋嘅回憶」，一個人旅行卻是「你同個城市嘅回憶」。獨遊的好處就是不用顧及別人，會有更多時間留意當地風土人情，生活習性。有巴打分享自己與朋友旅行會到東南亞旅行，因為當地人民生活與香港較為相似，所以「儲存雙方開心嘅回憶」就足夠，但一個人旅行會到歐洲，因為想「體驗當地人生活」，「了解人哋文化歷史」，可以來一個「深度遊」。而且就如上文所說，一個個旅行更易結識當地人，透過交流與相處，更容易了解及感受到當地的思想文化。

（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

【7】享受真正慢活

在香港一個二十四小時都那麼急促的社會，真正要到外地才可感受到慢活生活。但如果與朋友旅行，2個甚至3，4個人想去一共10幾個景點，趕行程「仲慘過返學返工」。但一個人旅行就可以無所顧忌，真正「hea足全程」。有巴打分享獨遊台灣的經歷，可以在「湖邊聽人busking幾個鐘」，每天到夜市「帶住headphone慢慢行」，這種感覺才算真正的渡假。

（《男朋友》劇照）

雖然一個人旅行真的是一個很不錯的人生體驗，但都有不少巴絲打說獨遊並不適合每一個人，有很多人會覺得有朋友在旁可即時分享，感覺更美好。如果還未試過獨遊的朋友，不如親自體驗一下，看看是什麼感覺吧。

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