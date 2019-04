飯堂堆滿外賣垃圾盒　 中大生籲自備飯盒：堂食外賣最離譜

每次午飯時間,見到飯堂門外長長的人龍,食慾都減了一半。有中大學生在大學Secrets 專頁發文指,每次經過中大李卓敏基本醫學樓地下小食店(下稱Med Can),都見到長長的外賣人龍。不止排隊人數,就連丟棄的外賣垃圾數量亦十分驚人。發文的中大生呼籲其他同學自備餐具及飯盒,減少廢物,「勿以惡小而為之,勿以善小而不為」。

有中大學生在CUHK Secrets 專頁發文指,每次經過中大李卓敏基本醫學樓地下小食店(下稱 Med Can),都見到長長的外賣人龍。「話說大家有冇發現 med can 外賣條隊好好好好長,成日長到去煲底,但點解 med can 咁多人都堅持買外賣」,發文同學指飯堂無位都不是 Med Can 排長龍的原因,「如此不便利,仍有好多中大嘅同學每日都堅持排長龍去買med can嘅飯盒,承受巨大嘅 time cost (時間成本),到底係咩強大嘅力量推動呢個現象呢」,「最大可能係因為外賣雙餸只需$27.5 !對比med can堂食單餸要26.5,性價比望落好似係高啲」。「但各位認真啲唸(諗)下,其實性價比之所以「感覺」高啲,係因為有啲 cost(代價)唔係即時見到。如果計埋咁多即棄飯盒對環境嘅影響,其實真係一.啲.都.唔.抵」。



狠批堂食外賣最離譜



發文學生指,雖然Med Can不是用塑膠飯盒而是改用紙盒,但每日龐大的棄置量,環境仍是無法消化,而最佳的方法就是減少浪費。「 如果各位仍然想浪費自己時間買飯盒,我懇請大家自備飯盒,可以減少即棄嘅浪費」,「好多人都因為怕麻煩而唔帶,又聽過人話冇代替品環咩保不切實際,咁咪堂食囉,唔用就最實際」,「如果大家,包括你,都堅持咁唸(諗),咁好可能唔駛等2047地球都已經玩完啦⋯⋯」發文學生又狠批堂食外賣的學生,「你地佔用左堂食嘅位,不但製造冇位假象,以致少左人可以堂食,又浪費地球資源,又浪費時間。大家可以為左嗰少少經濟利益同個人舒適去到幾盡呢?」



最後發文同學於文中呼籲,「環保要持之以恆咁減少浪費,亦唔係做左一步就怠慢」,「環保要由自己出發,勿以惡小而為之,勿以善小而不為」,「 所以大家以後見到有位不妨堂食啦」。



同學反應兩極「都係想食個飯抖吓姐」



貼文一出其他同學紛紛留言回應,「餐廳和同學都可以出一分力,只是城市人都希望生活方便/ 得到更多的經濟利益,後果的嚴重性大家都知曉但是總可以找些理由說服自己忽視那些後果」,「於有人講,非常認同!!!明明med can 堂食仲有唔少位,但就好多人寧願排條十幾分鐘嘅外賣隊,雙餸但要制造多一個飯盒加一套膠餐具,真係值得?」



亦有其他同學反駁指,「條隊長純粹係因為雙餸好食啲啫,同學你會唔會諗多咗」,「都係想食個飯抖吓姐,唔好咁樣都扼殺埋。你要環保係你既事,可唔可以諗吓實際環境係點」。



