【復仇者聯盟】寒冬戰士先係真愛？　美國隊長：佢哋係超友誼關係

早前基斯伊雲斯（Chris Evans）現身動漫展與粉絲互動，當中的訪談尤其令「美國隊長和寒冬戰士CP黨」感到興奮，因為基斯伊雲斯特別談起了美國隊長與好兄弟寒冬戰士之間的關係。

在動漫展上，基斯伊雲斯被問到作為Steve Rogers這個角色，他在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）結尾之時又再度面臨一次失去「寒冬戰士」的情境，這時美國隊長的感受是甚麼？

美國隊長於《復仇者聯盟3：無限之戰》再一次痛失挈友寒冬戰士。（劇照）

基斯伊雲斯回答：「現在我沒辦法透露太多，但這兩個人之間的情誼已經遠遠超過普通的友誼，尤其考慮到他們的壽命都遠遠超過一般人的時間，我覺得這對於Steve Rogers是最珍貴的關係之一，很少有如此的關係能像他們這樣轉移進入到當代生活中，也很少有這樣的關係和情感能讓美國隊長認定為歸宿（Home），我不知道該如何恰當地回答這個問題。」

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基斯伊雲斯再度認證美國隊長與寒冬戰士之間的感情「非比尋常」，讓許多影迷都感到非常暖心。不過他也藉此機會否認自己已經劇透《復仇者聯盟4：終局之戰》美國隊長將會死亡：「我得說清楚不管《復仇者聯盟4：終局之戰》的結局是如何，我都會發出像那一樣的長篇文章，因為這是你拍攝了近10年22部電影的收尾，這是一段不可思議的旅程。那天突如其來的感受是我沒能預料到的，而我只是覺得想分享一下這樣的感激之情。」

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「而且那天我拍攝的內容也不是《復仇者聯盟4：終局之戰》的結局劇情，你也知道補拍就是一些小片段，而且我的最後拍攝的台詞實在太蠢了，當然我也不能直接說出來。那場是跟保羅活特（Paul Rudd）的對手戲，反正我就是說了很蠢的台詞。」

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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